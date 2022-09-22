Сборная Украины прибыла в Армению и провела тренировку - ФОТО

Cборная Украины прибыла в Ереван после матча с Шотландией (0:3).

Из Глазго прибыли 22 игрока: Анатолий Трубин отправился на помощь молодежной сборной Украины, которая 23 сентября сыграет первый матч плей-офф Евро-2023 со Словакией, а Виктор Коваленко вернулся в расположение своего клуба лечить повреждение приводной мышцы, которая требует до двух недель. восстановление. Также сегодня ночью в лагерь команды прибудет Эдуард Сарапий.

В то же время микроповреждение Виталия Миколенко оказалось несерьезным — врачи сборной сняли небольшое воспаление мышцы, которое имело место, и сегодня защитник провел тренировки в общей группе.

Тренировочное занятие прошло на поле технического центра Академии Федерации футбола Армении.

Также вернулся к тренировкам в сборной и голкипер Евгений Волынец, который из-за отсутствия британской визы провел несколько дней в Варшаве.

Сегодня полевых игроков тренерский штаб разделил на два уровня по численности группы - по 10 человек. Стартовый состав матча с Шотландией совершил 20-минутную пробежку, после чего отправился в гостиницу на восстановление (сауна и бассейн).

Другая десятка плюс три голкипера выполнили разминку, поработали в квадрате, а затем поиграли "пять на пять" в сериях.

Уже завтра у сборной предматчевые мероприятия: пресс-конференция главного тренера и игрока команды, а затем тренировки на поле Республиканского стадиона имени Вазгена Саргсяна.