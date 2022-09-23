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Скауты ряда клубов АПЛ просматривали игроков сборной Украины на матче с Шотландией

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

В центре внимания был Михаил Мудрик

Скауты ряда клубов АПЛ просматривали игроков сборной Украины на матче с Шотландией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Скауты нескольких клубов АПЛ присутствовали на матче Лиги наций Шотландия – Украина (3:0) в Глазго.

Как сообщает 90min, на игре находились скауты "Арсенала", "Челси", "Брентфорда", "Брайтона", "Эвертона", "Лидса", "Ньюкасла", "Вест Хэма" и "Вулверхэмптона".

Издание отмечает, что из украинских игроков скаутов наиболее интересовал вингер "Шахтера" Михаил Мудрик.

Также специалисты просматривали игру центрбека "горняков" Николая Матвиенко и вице-капитана "Динамо" Виктора Цыганкова.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Николай Матвиенко Виктор Цыганков Михаил Мудрик
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Источник:
90min

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
23.09.2022 в 00:35
Мабуть побачили все що хотіли і в Вірменію дивитись за ними не полетять.
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