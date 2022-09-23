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Скауты ряда клубов АПЛ просматривали игроков сборной Украины на матче с Шотландией
В центре внимания был Михаил Мудрик
Getty Images/Global Images Ukraine
Скауты нескольких клубов
Как сообщает 90min, на игре находились скауты "Арсенала", "Челси", "Брентфорда", "Брайтона", "Эвертона", "Лидса", "Ньюкасла", "Вест Хэма" и "Вулверхэмптона".
Издание отмечает, что из украинских игроков скаутов наиболее интересовал вингер "Шахтера" Михаил Мудрик.
Также специалисты просматривали игру центрбека "горняков" Николая Матвиенко и вице-капитана "Динамо" Виктора Цыганкова.
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