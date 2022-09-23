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Вернидуб: Я давно не видел, чтобы шотландцы так играли
Украинская сборная потерпела разгром
Фото: Mark Scates - SNS Group
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение сборной Украины от команды Шотландии (0:3) в матче Лиги наций.
"Они очень неплохо выглядели с мячом, как для шотландцев. Мы привыкли, что Ирландия с Шотландией – это длинный пас, борьба. Но шотландцы с нами не играли в такой футбол. Они играли в более европейский футбол: все через короткий и средний пас. Построение игры у них было неплохое. Я давно не видел, чтобы шотландцы так играли.
После таких игр нужно время, чтобы отойти, проанализировать, и понять – что произошло. А произошло то, что нас просто задавили во втором тайме. Мы проиграли все стандарты, нам с них забили два мяча.
В первом пропущенном голе было тоже проиграно единоборство Бондарем. Шотландцы очень мощные и физически развитые футболисты", - сказал Вернидуб.
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