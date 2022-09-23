Яремчук: То, что произошло в Шотландии, — уже история

Нападающий "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал предстоящий матч Лиги наций на выезде против Армении.

"Был очень тяжелый перелет из Глазго, ведь мы летели всю ночь. Но все хорошо, надо восстановиться и готовиться к матчу с Арменией. Даже хорошо, что здесь пошел дождь, ведь мы всю ночь не спали, поэтому он нас немного разбудил. Очень важно было, как говорится, продышаться.

То, что произошло в Шотландии, - уже история. Поэтому нужно ответственно подойти к следующему поединку, ведь пока у нас есть все шансы занять первое место в группе. Все начинается с тренировок. Хорошо тренируешься — хорошо отыграешь", — приводит слова Яремчука официальный сайт УАФ.