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Яремчук: То, что произошло в Шотландии, — уже история
Форвард считает, что сборная еще может занять 1-е место в группе
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Нападающий "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал предстоящий матч Лиги наций на выезде против Армении.
"Был очень тяжелый перелет из Глазго, ведь мы летели всю ночь. Но все хорошо, надо восстановиться и готовиться к матчу с Арменией. Даже хорошо, что здесь пошел дождь, ведь мы всю ночь не спали, поэтому он нас немного разбудил. Очень важно было, как говорится, продышаться.
То, что произошло в Шотландии, - уже история. Поэтому нужно ответственно подойти к следующему поединку, ведь пока у нас есть все шансы занять первое место в группе. Все начинается с тренировок. Хорошо тренируешься — хорошо отыграешь", — приводит слова Яремчука официальный сайт УАФ.
Напомним, поединок 5-го тура группового раунда Лиги наций между сборными Армении и Украины состоится 24 сентября в Ереване на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна. начало – в 16.00 по киевскому времени.
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