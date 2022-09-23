Петраков – перед Арменией: Миколенко здоров, его ничего не беспокоит. Кадровая ситуация хорошая

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с Арменией в Лиге наций. Наставник сборной сообщил, что кадровых проблем в команде нет, также в обойму вернулся Миколенко.

– Вы проиграли Шотландии 0:3. Это из-за отсутствия Зинченко?

– Зинченко это лидер нашей сборной. Его не хватало, но это футбольная жизнь. Он позвонил, был разочарован, что не поможет. Но у нас есть кому заменить травмированных. У нас сейчас нет пятерых игроков. Это много для нашей страны. Но шанс получат другие футболисты.

- Во время пресс-конференции летом, когда Украина играла с Арменией, вас спрашивали: "Почему Армения не солидарна к войне и ситуации в Украине?" Сейчас в Армении такая же ситуация: идет война. Украинская команда будет проявлять солидарность к Армении?

– Вы понимаете, у нас ситуация очень критическая. Потому я не задумывался. Но когда идет война, это очень плохо. С обеих сторон гибнут люди. Мы против войны, чтобы все люди жили в мире и согласии. Она не нужна. Всё должно решаться за столом переговоров. Никогда не страдают политики – те люди, которые принимают решения. А участвуют в войне простые люди. Поэтому мы за то, чтобы просто не было войны.

– Что вам не удалось в матче с Шотландией?

- В Украине не так много исполнителей, поэтому когда у нас нет 3-4 игроков, то нам очень тяжело играть. Они старались, но еще не готовы играть на таком уровне. Мы играли против команды, где игроки играют в АПЛ. Поэтому сказать, что нам не повезло или что-нибудь другое, я не могу этого сказать. Они нас в этот раз переиграли. В тот раз [летом] Стив Кларк сказал, что Украина переиграла Шотландию. Но сейчас Шотландия переиграла нас. Переиграли в желании. Многие из ребят были не готовы. Им говорили об этом. Но это Лига наций – право на ошибку имеют все.

– Как вы оцениваете шансы в игре против Армении?

– Я смотрел много матчей сборной Армении. У вас хороший тренер работает. Вы играете на домашнем стадионе. Вы знаете, что мы не можем играть дома. Мы играем всегда на выезде. Потому я шансы оцениваю 50 на 50.

– Какая кадровая ситуация в команде? Готов ли сыграть Миколенко?

– Кадровая ситуация хорошая. У нас сейчас 24 игрока, 3 голкипера. Приехал в пять утра Сарапий. Миколенко здоров, его ничего не беспокоит. Все здоровы, все хорошо.

- Почему вы решили вызвать Сарапия?

- У нас 8 желтых карточек. Следующая карточка – будет игрок пропускать игру с Шотландией. Игра будет нервной очень, нам нужны очки, Армении они нужны. Потому знаю, что это будет нервная игра. Тренер должен думать заранее.

Напомним, что матч пятого тура Лиги наций Армения – Украина состоится в субботу, 24 сентября, в 16:00.