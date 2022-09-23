Петраков: Я просил клубы УПЛ отпустить игроков на сбор в ноябре, но они ответили отказом

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, что следующий сбор национальная команда проведет только в ноябре.

"Я просил все клубы, я в августе ездил по клубам. Чтобы они позволили нам сыграть 2 игры: 16/17 и 20 ноября. Сначала согласились, а потом мне ответили отказом. Поэтому сборная в ноябре собираться не будет.

Следующий сбор уже будет в марте. Как оно будет и кто будет – мы не знаем", - сказал Петраков.