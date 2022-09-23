  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Петраков: Я просил клубы УПЛ отпустить игроков на сбор в ноябре, но они ответили отказом
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петраков: Я просил клубы УПЛ отпустить игроков на сбор в ноябре, но они ответили отказом

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Следующий раз сборная Украины соберется только в марте

Петраков: Я просил клубы УПЛ отпустить игроков на сбор в ноябре, но они ответили отказом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, что следующий сбор национальная команда проведет только в ноябре.

"Я просил все клубы, я в августе ездил по клубам. Чтобы они позволили нам сыграть 2 игры: 16/17 и 20 ноября. Сначала согласились, а потом мне ответили отказом. Поэтому сборная в ноябре собираться не будет.

Следующий сбор уже будет в марте. Как оно будет и кто будет – мы не знаем", - сказал Петраков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.09.2022 в 18:23
Правильно зробили клуби.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде