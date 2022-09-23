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Петраков: Я просил клубы УПЛ отпустить игроков на сбор в ноябре, но они ответили отказом
Следующий раз сборная Украины соберется только в марте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер
"Я просил все клубы, я в августе ездил по клубам. Чтобы они позволили нам сыграть 2 игры: 16/17 и 20 ноября. Сначала согласились, а потом мне ответили отказом. Поэтому сборная в ноябре собираться не будет.
Следующий сбор уже будет в марте. Как оно будет и кто будет – мы не знаем", - сказал Петраков.
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