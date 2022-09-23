Сборная Украины в полном составе потренировалась перед матчем с Арменией - ФОТО

Национальная сборная Украины провела предматчевую тренировку на поле Республиканского стадиона им. Вазген Саргсян в Ереване.

В занятии приняли участие 24 игрока: сегодня ночью в расположение сине-желтых прибыл дебютант Эдуард Сарапий, который в Армении впервые тренировался в составе главной команды страны.

Все футболисты здоровы и готовы к предстоящему матчу. Сегодняшняя тренировка была посвящена отработке игровой модели на завтрашний поединок, в котором главный тренер национальной команды Александр Петраков проанонсировал ротацию состава.

Напомним, матч Армения-Украина начнется в 16.00 по Киеву.