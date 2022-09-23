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Сборная Украины в полном составе потренировалась перед матчем с Арменией - ФОТО
Все, кто в составе, готовы к матчу
Фото Грігора Григоряна
В занятии приняли участие 24 игрока: сегодня ночью в расположение сине-желтых прибыл дебютант Эдуард Сарапий, который в Армении впервые тренировался в составе главной команды страны.
Все футболисты здоровы и готовы к предстоящему матчу. Сегодняшняя тренировка была посвящена отработке игровой модели на завтрашний поединок, в котором главный тренер национальной команды Александр Петраков
Напомним, матч Армения-Украина начнется в 16.00 по Киеву.
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