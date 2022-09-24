Дубль Шевченко и пушка Гусина. ВИДЕО, как в 2000-м Украина одержала волевую победу над Арменией

Сегодня сборная Украины сыграет со сборной Армении в рамках Лиги Наций. Сейчас это противостояние немного подзабылось, а в 90-х и в начале 2000-х оно было невероятно принципиальным.

Да, Украина обычно была фаворитом, но сколько крови соперник выпил в четырех отборах подряд (на ЧМ-98 и ЧМ-2002, а также на Евро 2000 и 2004). Например, матч 7 октября 2000 года в Ереване.

Армения уверенно выиграла первый тайм, забив два мяча. Но Валерий Лобановский, тогда возглавлявший сине-желтых, в перерыве сумел привести команду в чувство. И через 15 минут после начала второго тайма украинцы не только сравняли счет, но и вышли вперед и в итоге выиграли 2:3. Андрей Шевченко сделал классный дубль – ударом со штрафного и после филигранного паса Воробея, а Андрей Гусин мощно пробил из-за пределов штрафной.

Состав Украины в том матчей: Шовковский – Лужный, Головко, Ващук, Дмитрулин, Несмачный – Гусин, Тимощук (Яшкин 46) – Ребров, Шевченко, Воробей (Михайленко 67)

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