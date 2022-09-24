Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сарапий: Сборная Украины будет сосредоточена против Армении, у нас нет права на ошибку
Нужна только победа
УАФ/Скриншот
Пресссекретарь сборной Украины Александр Гливинский накануне поединка против Армении после предматчевой тренировки пообщался с дебютантом сборной Украины Эдуардом Сарапием:
" – Эдуард, первая тренировка в сборной Украине. Как себя чувствуешь?
– Хорошо, хорошо. Была такая легкая тренировка, которая пошла на пользу: потрясли мышцами и готовились к завтрашней игре. У меня была еще более легкая работа, чем у остальных ребят, поэтому у меня никаких проблем нет.
– Многих знаешь лично?
– Да, конечно. Мы пересекались на футбольных полях, с кем-нибудь даже в академии, так что все очень хорошо. Самый близкий для меня Миколенко – это мой бывший одноклубник, в юношеской сборной играли, до сих пор общаемся, поддерживаем связь. Сейчас Виталий самый лучший мой друг здесь.
– Как ты воспринимаешь эту задачу, которая стоит перед нами уже в эту субботу?
– Мы будем сосредоточены, у нас нет права на ошибку, поэтому концентрация будет на самом высоком уровне. Команда уверена, что в ней есть импульс победителей. Всё будет хорошо.
– Ребята достаточно положительно настроены. Они стараются себя психологически не перегрузить, а наоборот, спокойно относиться к тому, что серьезная задача впереди.
– Чтобы все проходило легко в эмоциональном плане. Так легче подготовиться к игре”, – сказал Сарапий.
Напомним, что сборная Украины сыграет против Армении сегодня, 24 сентября. Матч состоится в Ереване, стартовый свисток запланирован на 16:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- С голом-шедевром. Германия - Венгрия 0:1. Обзор матча и видео гола
- Эдмар вернулся в Харьков. В Металлист 1925
- Грилиш переспал с девушкой на вечеринке, по итогам которой Менди обвинили в изнасиловании
- Армения - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет