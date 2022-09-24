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Сарапий: Сборная Украины будет сосредоточена против Армении, у нас нет права на ошибку

Национальная сборная Украины
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Нужна только победа

Сарапий: Сборная Украины будет сосредоточена против Армении, у нас нет права на ошибку

УАФ/Скриншот

Новина українською

Пресссекретарь сборной Украины Александр Гливинский накануне поединка против Армении после предматчевой тренировки пообщался с дебютантом сборной Украины Эдуардом Сарапием:

" – Эдуард, первая тренировка в сборной Украине. Как себя чувствуешь?

– Хорошо, хорошо. Была такая легкая тренировка, которая пошла на пользу: потрясли мышцами и готовились к завтрашней игре. У меня была еще более легкая работа, чем у остальных ребят, поэтому у меня никаких проблем нет.

– Многих знаешь лично?

– Да, конечно. Мы пересекались на футбольных полях, с кем-нибудь даже в академии, так что все очень хорошо. Самый близкий для меня Миколенко – это мой бывший одноклубник, в юношеской сборной играли, до сих пор общаемся, поддерживаем связь. Сейчас Виталий самый лучший мой друг здесь.

– Как ты воспринимаешь эту задачу, которая стоит перед нами уже в эту субботу?

– Мы будем сосредоточены, у нас нет права на ошибку, поэтому концентрация будет на самом высоком уровне. Команда уверена, что в ней есть импульс победителей. Всё будет хорошо.

– Ребята достаточно положительно настроены. Они стараются себя психологически не перегрузить, а наоборот, спокойно относиться к тому, что серьезная задача впереди.

– Чтобы все проходило легко в эмоциональном плане. Так легче подготовиться к игре”, – сказал Сарапий.

Напомним, что сборная Украины сыграет против Армении сегодня, 24 сентября. Матч состоится в Ереване, стартовый свисток запланирован на 16:00 по Киеву.

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В статье: Украина Армения Эдуард Сарапий
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Источник:
УАФ

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