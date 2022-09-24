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Стал известен цвет комплектов форм на матч Армения – Украина

Национальная сборная Украины
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Традиционные цвета

Стал известен цвет комплектов форм на матч Армения – Украина

УАФ/Олександр Гливинський

Новина українською

Официальные представители команд Армении и Украины определились с цветом комплектов форм, в которых команды сыграют в матче Лиги наций в Ереване.

Подопечные Петракова выйдут на поединок в желтых футболках, их соперники сыграют в красных. Отметим, что для обоих коллективов это домашний вариант формы.

В то же время, голкипер сборной Украины сыграет в зеленой кофте, а армянский вратарь выйдет в серой.

Стал известен цвет комплектов форм на матч Армения – Украина - изображение 1

Добавим, что в первом поединке – он проходил в польском Лодзи – коллективы играли в выездных комплектах форм.

Матч между Арменией и Украиной начнется в 16.00.

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В статье: Украина Армения
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Источник:
УАФ

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