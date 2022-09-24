Миколенко, Яремчук, Тымчик, но без Ярмоленко. Стартовый состав сборной Украины на матч с Арменией

В субботу, 24-го сентября, сборная Украины сыграет матч пятого тура Дивизиона В Лиги наций 2022/23. Подопечные Александра Петракова будут противостоять сборной Армении.

Главный тренер украинцев уже объявил стартовый состав на матч. В него вошли:

Лунин – Тымчик – Качараба, Кривцов, Забарный – Миколенко – Игнатенко, Сидорчук – Цыганков, Зубков – Яремчук.

Запасные : Евгений Волынец, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Артем Довбык, Александр Пихаленок, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Дмитрий Ризнык.

Добавим, что в заявку на матч не попал новичок команды Эдуард Сарапий.

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