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Миколенко, Яремчук, Тымчик, но без Ярмоленко. Стартовый состав сборной Украины на матч с Арменией
Пятый тур в Дивизионе В Лиги наций
Фото: Чемпіон
В субботу, 24-го сентября, сборная Украины сыграет матч пятого тура Дивизиона В Лиги наций 2022/23. Подопечные Александра Петракова будут противостоять сборной Армении.
Главный тренер украинцев уже объявил стартовый состав на матч. В него вошли:
Лунин – Тымчик – Качараба, Кривцов, Забарный – Миколенко – Игнатенко, Сидорчук – Цыганков, Зубков – Яремчук.
Запасные: Евгений Волынец, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Артем Довбык, Александр Пихаленок, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Дмитрий Ризнык.
Добавим, что в заявку на матч не попал новичок команды Эдуард Сарапий.
За ходом матча вы можете следить в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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