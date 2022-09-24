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Миколенко, Яремчук, Тымчик, но без Ярмоленко. Стартовый состав сборной Украины на матч с Арменией

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Пятый тур в Дивизионе В Лиги наций

Миколенко, Яремчук, Тымчик, но без Ярмоленко. Стартовый состав сборной Украины на матч с Арменией

Фото: Чемпіон

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 24-го сентября, сборная Украины сыграет матч пятого тура Дивизиона В Лиги наций 2022/23. Подопечные Александра Петракова будут противостоять сборной Армении.

Главный тренер украинцев уже объявил стартовый состав на матч. В него вошли:

Лунин – Тымчик – Качараба, Кривцов, Забарный – Миколенко – Игнатенко, Сидорчук – Цыганков, Зубков – Яремчук.

Запасные: Евгений Волынец, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Артем Довбык, Александр Пихаленок, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Дмитрий Ризнык.

Добавим, что в заявку на матч не попал новичок команды Эдуард Сарапий.

За ходом матча вы можете следить в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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В статье: Украина Армения Лига Наций
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Комментарии (2)
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cucumber (Киев)
24.09.2022 в 14:57
Шість захисників! До того ж Зубков в цієї кампанії явно зайвий. Вірміни для збереження прописки будуть атакувати всіма силами, і ось тут в пригоді були б Мудрик з Довбиком і Ярмоленком. Може батько Пєтраков хоче вимотати вірмен, а потім поміняти ланку нападу? Незрозуміло, навіщо нам грати вничию, бо в такому разі скотти будуть мати над нами перевагу по забитих навіть якщо ми виграємо в них "вдома"? Може в Пєтракова почався мандраж?
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Прocтo Тoлик (Одесса)
24.09.2022 в 14:44
Значит будет ничья.
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