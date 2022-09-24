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Сарапий: Еще до матча против Шотландии знал, что не меня вызовут
Сразу думал о курсе на Ереван
Фото: scdnipro1.com.ua
Полузащитник национальной сборной Украины прокомментировал свое прибытие в лагерь команды:
“ – Как долетел? Как чувствуешь себя?
– Очень быстро долетел. Все было неожиданно для меня. Это приятная новость для меня, семьи. Очень рад быть здесь.
– Удивился, что сначала попал в резервный список сборной?
– Да, удивился. Каждый человек, который меня знает, поздравил. Было очень приятно. Ждал вызова уже в основной список.
– Смотрел матч с Шотландией?
– Да.
– Расстроился?
– Конечно.
– Почему так сложилось в матче?
– Думаю, это ошибка, которая придаст нам уверенности в следующих матчах.
– Было мнение во время матча: "Ну вот сейчас меня вызовут"?
– Да нет. Такого мнения не было, потому что знал еще до матча, что меня вызовут.
– Тебе звонил Петраков?
– Со мной связался начальник команды, сказал, что после матча даст мне билет на самолет, я прилечу уже в Ереван.
– Уже говорил с Петраковым?
– Да. Он знал меня до этого. Вызывал еще в юношескую сборную. Получилось так, что к основной тоже. Мы с ним общались, очень приятный разговор. Дал мне советы, наставления. Рад быть здесь.
– В "Днепре-1" что-то говорили?
– Все знали, что это дебютный вызов, поэтому пожелали удачи и удачного выступления.
– Многих ребят знаешь в сборной?
– Да, еще после "Динамо" очень много ребят, которые меня знают и я их. Думаю, с адаптацией проблем не будет”, – сказал Сарапий.
Отметим, что для 23-летнего Эдуарда это дебютный вызов национальной сборной Украины.
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