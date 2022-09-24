Сарапий: Еще до матча против Шотландии знал, что не меня вызовут

Полузащитник национальной сборной Украины прокомментировал свое прибытие в лагерь команды:

“ – Как долетел? Как чувствуешь себя?

– Очень быстро долетел. Все было неожиданно для меня. Это приятная новость для меня, семьи. Очень рад быть здесь.

– Удивился, что сначала попал в резервный список сборной?

– Да, удивился. Каждый человек, который меня знает, поздравил. Было очень приятно. Ждал вызова уже в основной список.

– Смотрел матч с Шотландией?

– Да.

– Расстроился?

– Конечно.

– Почему так сложилось в матче?

– Думаю, это ошибка, которая придаст нам уверенности в следующих матчах.

– Было мнение во время матча: "Ну вот сейчас меня вызовут"?

– Да нет. Такого мнения не было, потому что знал еще до матча, что меня вызовут.

– Тебе звонил Петраков?

– Со мной связался начальник команды, сказал, что после матча даст мне билет на самолет, я прилечу уже в Ереван.

– Уже говорил с Петраковым?

– Да. Он знал меня до этого. Вызывал еще в юношескую сборную. Получилось так, что к основной тоже. Мы с ним общались, очень приятный разговор. Дал мне советы, наставления. Рад быть здесь.

– В "Днепре-1" что-то говорили?

– Все знали, что это дебютный вызов, поэтому пожелали удачи и удачного выступления.

– Многих ребят знаешь в сборной?

– Да, еще после "Динамо" очень много ребят, которые меня знают и я их. Думаю, с адаптацией проблем не будет”, – сказал Сарапий.