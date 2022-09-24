На матч Армения – Украина продано почти 70% билетов

Поединок Лиги наций между Арменией и Украиной в Ереване планируется посетить около 10 тысяч болельщиков. Об этом сообщает УАФ.

Такая сумма равна 70% емкости стадиона "Республиканский". В общей сложности эта арена вмещает 14 403 зрителя.

Отметим, что в предыдущих двух домашних матчах армян в текущем розыгрыше ЛН против Ирландии и Шотландии приходило соответственно 10 600 и 13 500 болельщиков.

Встреча между Арменией и Украиной начнется в 16.00.