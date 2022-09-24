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На матч Армения – Украина продано почти 70% билетов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ожидается почти аншлаг

На матч Армения – Украина продано почти 70% билетов

УАФ/Пресслужба

Новина українською

Поединок Лиги наций между Арменией и Украиной в Ереване планируется посетить около 10 тысяч болельщиков. Об этом сообщает УАФ.

Такая сумма равна 70% емкости стадиона "Республиканский". В общей сложности эта арена вмещает 14 403 зрителя.

Отметим, что в предыдущих двух домашних матчах армян в текущем розыгрыше ЛН против Ирландии и Шотландии приходило соответственно 10 600 и 13 500 болельщиков.

Встреча между Арменией и Украиной начнется в 16.00.

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В статье: Украина Армения
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