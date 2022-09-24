Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский: У нас есть два матча, в которых при положительном результате можем достичь нашей цели
Нужно побеждать
Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал следующий матч сборной Украины против Армении:
“ – У нас есть два матча, в которых при положительном результате можем достичь нашей цели, поэтому нужно готовиться, восстановиться после Шотландии. Надо проанализировать и быть в тонусе на матч с Арменией.
– Насколько утомил ночной перелет?
– Немного тяжеловато было, но думаю, что в день игры все будет хорошо.
– А дождь?
– Неожиданное изменение погоды, но считаю, что это не так плохо, не так холодно. Чуть-чуть освежились, ничего страшного.
– Александр Васильевич сказал, что наказания без вины не бывает. Значит, наши неудачи смыло этим дождем? Символически?
– Да, увидим”, - сказал Малиновский.
Отметим, что Руслан не попал в основной состав “сине-желтых” на матч против Армении, который начнется сегодня, 24 сентября, в 16:00 по Киеву.
Напомним, что в случае двух побед в заключительных двух турах текущего розыгрыша Лиги наций подопечные Петракова гарантируют первое место и выход в дивизион А.
Популярное сейчас
- Не делайте глупых замен, или Как поражение Арарату подарило Динамо Лобановского
- США подняли в воздух самолеты, отслеживающие ядерное оружие
- С голом-шедевром. Германия - Венгрия 0:1. Обзор матча и видео гола
- Мы лидируем, Шотландия дышит в спину. Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
Новости по теме
- 14:57 Зарубежные Лидеры травмированы, соперники – мотивированы. С чем сборная Украины подходит к матчам Лиги наций
- 07:28 Зарубежные Транслятор для сборной, ситуация с Соболем, победа Реала в дерби. Главные новости за 18 сентября
- 07:25 Зарубежные Состав сборной, победа Металлиста, лидерство Аталанты. Главные новости за 5 сентября