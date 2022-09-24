Малиновский: У нас есть два матча, в которых при положительном результате можем достичь нашей цели

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал следующий матч сборной Украины против Армении:

“ – У нас есть два матча, в которых при положительном результате можем достичь нашей цели, поэтому нужно готовиться, восстановиться после Шотландии. Надо проанализировать и быть в тонусе на матч с Арменией.

– Насколько утомил ночной перелет?

– Немного тяжеловато было, но думаю, что в день игры все будет хорошо.

– А дождь?

– Неожиданное изменение погоды, но считаю, что это не так плохо, не так холодно. Чуть-чуть освежились, ничего страшного.

– Александр Васильевич сказал, что наказания без вины не бывает. Значит, наши неудачи смыло этим дождем? Символически?

– Да, увидим”, - сказал Малиновский.