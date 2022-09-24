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Гол сборной Украины в матче против Армении. Забил Александр Тымчик

Национальная сборная Украины
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Ассист – у Зубкова

Гол сборной Украины в матче против Армении. Забил Александр Тымчик

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины сумела открыть счет в матче Лиги Наций против Армении уже на 22 минуте. Гол забил Александр Тымчик, ассист – у Александра Зубкова.

Для защитника "Динамо" этот матч за сборную стал уже одиннадцатым в карьере. За первые десять матчей ему ни разу не удавалось забить за национальную команду. На счету Александра – только два ассиста.

Для Александра Зубкова же это результативное действие стало также третьим в карьере в сборной Украины. Ранее он однажды забивал (Северной Ирландии), и однажды – отдавал ассист (Германии).

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В статье: Национальная сборная Украины Лига Наций Александр Тымчик
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