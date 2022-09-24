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Гол сборной Украины в матче против Армении. Забил Александр Тымчик
Ассист – у Зубкова
Фото: УАФ
Сборная Украины сумела открыть счет в матче Лиги Наций против Армении уже на 22 минуте. Гол забил Александр Тымчик, ассист – у Александра Зубкова.
Для защитника "Динамо" этот матч за сборную стал уже одиннадцатым в карьере. За первые десять матчей ему ни разу не удавалось забить за национальную команду. На счету Александра – только два ассиста.
Для Александра Зубкова же это результативное действие стало также третьим в карьере в сборной Украины. Ранее он однажды забивал (Северной Ирландии), и однажды – отдавал ассист (Германии).
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