Украина забила второй гол Армении. На этот раз гол у Зубкова, а ассист – у Тымчика

Сборная Украины забила второй гол в матче Лиги Наций против сборной Армении. Первый гол забил защитник Александр Тымчик, а ассист сделал Александр Зубков. Второй же гол ввалил уже сам Зубков, а пас отдал Тымчик.

Для обоих украинцев эти результативные действия стали четвертыми в футболке национальной сборной. У Тымчика теперь один гол и три ассиста, а у Зубкова – два гола и два ассиста.

Примечательно, что в прошлом матче – против сборной Шотландии в Лиге Наций – ни один их этих игроков не вышел в стартовом составе. Лишь на 82 минуте Александр Зубков заменил Александра Пихалёнка. Тымчик же вообще провел весь матч в запасе.