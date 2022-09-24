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Украина забила второй гол Армении. На этот раз гол у Зубкова, а ассист – у Тымчика
Связка на правом фланге сборной разрывает соперника
Фото: Getty Images
Сборная Украины забила второй гол в матче Лиги Наций против сборной Армении. Первый гол забил защитник Александр Тымчик, а ассист сделал Александр Зубков. Второй же гол ввалил уже сам Зубков, а пас отдал Тымчик.
Для обоих украинцев эти результативные действия стали четвертыми в футболке национальной сборной. У Тымчика теперь один гол и три ассиста, а у Зубкова – два гола и два ассиста.
Примечательно, что в прошлом матче – против сборной Шотландии в Лиге Наций – ни один их этих игроков не вышел в стартовом составе. Лишь на 82 минуте Александр Зубков заменил Александра Пихалёнка. Тымчик же вообще провел весь матч в запасе.
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