Игнатенко - получил оценку 9,5 и стал лучшим игроком в матче с Арменией

В рамках 5-го тура дивизиона B Лиги наций сборная Украины на выезде разгромила национальную команду Армении. Подопечные Александра Петракова забили пять голов, оформив наибольшую гостевую победу почти за 9 лет.

По версии портала WhoScored, лучшую оценку в матче получил полузащитник украинской сборной Даниил Игнатенко – оценка 9,5. 25-летний хавбек забил 4-й мяч Украины в этом поединке, который стал для хавбека дебютным в футболке главной команды страны.

По 8,6 балла получили правый защитник Александр Тымчик (гол и ассист) и вингер Александр Зубков (две голевые передачи и забитый мяч). Артем Довбик, оформивший дубль, получил за эту игру - 8,2.

Средняя оценка у армян за этот матч составила 5,8, в то же время у наших ребят – 7,33.