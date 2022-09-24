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Игнатенко - получил оценку 9,5 и стал лучшим игроком в матче с Арменией
Следом идут Тымчик, Зубков и Довбик
УАФ / Фото Грігора Григоряна
В рамках 5-го тура дивизиона B Лиги наций сборная Украины
По версии портала WhoScored, лучшую оценку в матче получил полузащитник украинской сборной Даниил Игнатенко – оценка 9,5. 25-летний хавбек забил 4-й мяч Украины в этом поединке, который стал для хавбека дебютным в футболке главной команды страны.
По 8,6 балла получили правый защитник Александр Тымчик (гол и ассист) и вингер Александр Зубков (две голевые передачи и забитый мяч). Артем Довбик, оформивший дубль, получил за эту игру - 8,2.
Средняя оценка у армян за этот матч составила 5,8, в то же время у наших ребят – 7,33.
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