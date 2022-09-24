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Игнатенко - получил оценку 9,5 и стал лучшим игроком в матче с Арменией

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Следом идут Тымчик, Зубков и Довбик

Игнатенко - получил оценку 9,5 и стал лучшим игроком в матче с Арменией

УАФ / Фото Грігора Григоряна

Новина українською

В рамках 5-го тура дивизиона B Лиги наций сборная Украины на выезде разгромила национальную команду Армении. Подопечные Александра Петракова забили пять голов, оформив наибольшую гостевую победу почти за 9 лет.

По версии портала WhoScored, лучшую оценку в матче получил полузащитник украинской сборной Даниил Игнатенко – оценка 9,5. 25-летний хавбек забил 4-й мяч Украины в этом поединке, который стал для хавбека дебютным в футболке главной команды страны.

По 8,6 балла получили правый защитник Александр Тымчик (гол и ассист) и вингер Александр Зубков (две голевые передачи и забитый мяч). Артем Довбик, оформивший дубль, получил за эту игру - 8,2.

Средняя оценка у армян за этот матч составила 5,8, в то же время у наших ребят – 7,33.

Игнатенко - получил оценку 9,5 и стал лучшим игроком в матче с Арменией - изображение 1
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В статье: Украина Армения Артем Довбик Александр Зубков Александр Тымчик Даниил Игнатенко
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
24.09.2022 в 18:43
Не знаю, что там у них на WhoScored за критерии оценок, но за 9,5 наверное надо играть не хуже чем бог.
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LEVgcUqs (Чернігів)
24.09.2022 в 18:31
Ну хай буде і так.
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