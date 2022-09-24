Петраков: Не может быть в сборной первого и второго состава

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал разгромную победу над национальной командой Армении в матче 5 тура дивизиона B Лиги наций.

— Какие вы можете сделать выводы из этой игры на предстоящий поединок с Шотландией?

— Футбол бывает очень жестоким. 21 сентября я был в том же положении, в котором сейчас находится тренер Армении и вся его команда. Поэтому я сейчас хочу поддержать Хоакина Капарроса, потому что хозяева попали под наш каток.

— Как оцените сегодняшние действия Игнатенко ?

— Я не люблю выделять какого-нибудь одного игрока. Футбол – это командный вид спорта. К примеру, к любому голу приводит не одна ошибка, а цепь ошибок. Потому в командной игре кого-то выделять не надо. Предыдущий матч проиграли, теперь наш соперник в отчаянии. Надо выделять всю команду.

— Ожидать ли нам такого же стартового состава на следующий поединок?

– Я уже говорил об этом. Я всегда рискую. Каким будет состав, еще подумаю. Для меня эта критика была тяжелой в начале работы, но сейчас я не боюсь критики.

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– Насколько вы удивлены таким результатом?

– Я не удивлен. Отлично, когда после болезненного поражения ребята все поняли, все выполняли. Это чисто их победа. Мне, как тренеру, очень приятно, что они не опустили руки. Я им очень спасибо, молодцы.

— Многих шокировал выход сразу 11 новых исполнителей в стартовом составе…

— Я хочу подчеркнуть, что у меня в сборной нет основных игроков — у нас единый коллектив. Не может быть в сборной первого и второго состава. Здесь футболисты, играющие в своих клубах, где другая атмосфера, конкуренция. Вышли ребята, не подвели, было тяжело. Есть футболисты, не имеющие много игровой практики в своих клубах. Я их успокоил, им доверился, они все выполнили. Мы еще в игре, желаем реванша. А как оно получится… Мы хотим обыграть Шотландию, сделаем все возможное, но как будет, не знаю.