  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Довбик стал первым за 21 год джокером-автором дубля за сборную Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Довбик стал первым за 21 год джокером-автором дубля за сборную Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Также он повторил рекорд по голам после выхода из скамейки для запасных

Довбик стал первым за 21 год джокером-автором дубля за сборную Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины разбила Армению в поединке пятого тура текущего сезона Лиги наций. Кроме того, что эта победа стала для "сине-желтых" самой большой выездной за почти девять лет, нападающий команды Артем Довбик повторил еще несколько достижений.

Форвард стал первым игроком с сентября 2001-го года, который вышел из лавки запасных и оформил дубль. В последний раз это делал Андрей Воробей и интересно, что также в ворота Армении (3:0).

В общей сложности на счету Довбика уже пять голов после появлений на поле из замены в составе "сине-желтых". По этому показателю он сравнялся с рекордсменами: тем же Андреем Воробеем, а еще с Романом Безусом. Правда, Воробей провел 68 матчей за сборную Украины, Безус – 24, а Довбик – всего 13.

На данный момент Артем с шестью мячами располагается на 21 месте в общем рейтинге бомбардиров "сине-желтых", однако по количеству голов за матч идет на второй строчке: у Довбика 0,46 г/м, а у первого Тимерлана Гусейнова 0,56 г/м. Принимаются во внимание только те, кто провел хотя бы пять поединков за сборную Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Воробей Роман Безус Украина Армения Артем Довбик
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде