Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик стал первым за 21 год джокером-автором дубля за сборную Украины
Также он повторил рекорд по голам после выхода из скамейки для запасных
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины разбила Армению в поединке пятого тура текущего сезона Лиги наций. Кроме того, что эта победа стала для "сине-желтых" самой большой выездной за почти девять лет, нападающий команды Артем Довбик повторил еще несколько достижений.
Форвард стал первым игроком с сентября 2001-го года, который вышел из лавки запасных и оформил дубль. В последний раз это делал Андрей Воробей и интересно, что также в ворота Армении (3:0).
В общей сложности на счету Довбика уже пять голов после появлений на поле из замены в составе "сине-желтых". По этому показателю он сравнялся с рекордсменами: тем же Андреем Воробеем, а еще с Романом Безусом. Правда, Воробей провел 68 матчей за сборную Украины, Безус – 24, а Довбик – всего 13.
На данный момент Артем с шестью мячами располагается на 21 месте в общем рейтинге бомбардиров "сине-желтых", однако по количеству голов за матч идет на второй строчке: у Довбика 0,46 г/м, а у первого Тимерлана Гусейнова 0,56 г/м. Принимаются во внимание только те, кто провел хотя бы пять поединков за сборную Украины.
Популярное сейчас
- Армения - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Армения - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 24 сентября 2022
- С голом-шедевром. Германия - Венгрия 0:1. Обзор матча и видео гола
- Армения - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео