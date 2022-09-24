Довбик стал первым за 21 год джокером-автором дубля за сборную Украины

Сборная Украины разбила Армению в поединке пятого тура текущего сезона Лиги наций. Кроме того, что эта победа стала для "сине-желтых" самой большой выездной за почти девять лет, нападающий команды Артем Довбик повторил еще несколько достижений.

Форвард стал первым игроком с сентября 2001-го года, который вышел из лавки запасных и оформил дубль. В последний раз это делал Андрей Воробей и интересно, что также в ворота Армении (3:0).

В общей сложности на счету Довбика уже пять голов после появлений на поле из замены в составе "сине-желтых". По этому показателю он сравнялся с рекордсменами: тем же Андреем Воробеем, а еще с Романом Безусом. Правда, Воробей провел 68 матчей за сборную Украины, Безус – 24, а Довбик – всего 13.

На данный момент Артем с шестью мячами располагается на 21 месте в общем рейтинге бомбардиров "сине-желтых", однако по количеству голов за матч идет на второй строчке: у Довбика 0,46 г/м, а у первого Тимерлана Гусейнова 0,56 г/м. Принимаются во внимание только те, кто провел хотя бы пять поединков за сборную Украины.