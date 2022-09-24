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Ярмоленко догнал Шевченко по матчах за сборную Украины
Впереди только Тимощук
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 5-го тура дивизиона B Лиги наций сборная Украины на выезде разгромила национальную команду Армении.
Андрей Ярмоленко появился на поле в этом поединке, выйдя на замену вместо Виктора Цыганкова на 67-й минуте встречи. Таким образом, 32-летний вингер догнал бывшего форварда сборной Андрея Шевченко - у обоих по 111 матчей.
Далее идут Андрей Пятов и Руслан Ротань - 100 и 102 матча в футболке украинской сборной, соответственно.
Больше матчей за главную команды страны только у экс-полузащитника Анатолися Тимощука, которого ранее исключили из официального реестра игроков сборных команд УАФ.
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