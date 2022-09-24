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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко догнал Шевченко по матчах за сборную Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Впереди только Тимощук

Ярмоленко догнал Шевченко по матчах за сборную Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 5-го тура дивизиона B Лиги наций сборная Украины на выезде разгромила национальную команду Армении.

Андрей Ярмоленко появился на поле в этом поединке, выйдя на замену вместо Виктора Цыганкова на 67-й минуте встречи. Таким образом, 32-летний вингер догнал бывшего форварда сборной Андрея Шевченко - у обоих по 111 матчей.

Далее идут Андрей Пятов и Руслан Ротань - 100 и 102 матча в футболке украинской сборной, соответственно.

Больше матчей за главную команды страны только у экс-полузащитника Анатолися Тимощука, которого ранее исключили из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко
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Комментарии (1)
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дід Сашко
24.09.2022 в 20:08
Якого біса згадувати того зрадника.Немає в нього ніяких досягнень в нашому футболі,забутьте про нього.Ярмола після наступного матчу вийде на перше місце.
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