Ярмоленко догнал Шевченко по матчах за сборную Украины

В рамках 5-го тура дивизиона B Лиги наций сборная Украины на выезде разгромила национальную команду Армении.

Андрей Ярмоленко появился на поле в этом поединке, выйдя на замену вместо Виктора Цыганкова на 67-й минуте встречи. Таким образом, 32-летний вингер догнал бывшего форварда сборной Андрея Шевченко - у обоих по 111 матчей.

Далее идут Андрей Пятов и Руслан Ротань - 100 и 102 матча в футболке украинской сборной, соответственно.

Больше матчей за главную команды страны только у экс-полузащитника Анатолися Тимощука, которого ранее исключили из официального реестра игроков сборных команд УАФ.