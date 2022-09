Россиян не пускали на матч Армения – Украина

Сегодня в Ереване состоялся матч Армения – Украина. Команда гостей победила со счетом 5:0, голы забили Тымчик, Зубков, Игнатенко и Довбик (дважды). Таким образом Украина вышла на промежуточное первое место в своей группе.

Как сообщают СМИ, на матч, состоявшийся на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна, пришло чуть более 10 тысяч человек. К счастью, не смотря на большое количество граждан РФ, живущих в Армении, никаких провокаций на игре не произошло.

Как сообщает журналист Эндрю Тодос, причина тому – запрет на продажу билетов на матч обладателям российского паспорта.

Armenian fans were supportive of Ukraine following the anthem and despite supposed chances of provocations - nothing of the like occurred! russians were banned from buying tickets to the game!



Bar one guy who we saw in a russia tracksuit no other problems or issues were seen! pic.twitter.com/19j5yUGLE1