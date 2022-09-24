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Россиян не пускали на матч Армения – Украина
Обладателям паспорта РФ просто не продавали билеты
Фото: Getty Images
Сегодня в Ереване состоялся матч Армения – Украина. Команда гостей победила со счетом 5:0, голы забили Тымчик, Зубков, Игнатенко и Довбик (дважды). Таким образом Украина вышла на промежуточное первое место в своей группе.
Как сообщают СМИ, на матч, состоявшийся на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна, пришло чуть более 10 тысяч человек. К счастью, не смотря на большое количество граждан РФ, живущих в Армении, никаких провокаций на игре не произошло.
Как сообщает журналист Эндрю Тодос, причина тому – запрет на продажу билетов на матч обладателям российского паспорта.
Armenian fans were supportive of Ukraine following the anthem and despite supposed chances of provocations - nothing of the like occurred! russians were banned from buying tickets to the game!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 24, 2022
Bar one guy who we saw in a russia tracksuit no other problems or issues were seen! pic.twitter.com/19j5yUGLE1
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