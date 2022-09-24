  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Россиян не пускали на матч Армения – Украина
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Россиян не пускали на матч Армения – Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Обладателям паспорта РФ просто не продавали билеты

Россиян не пускали на матч Армения – Украина

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Ереване состоялся матч Армения – Украина. Команда гостей победила со счетом 5:0, голы забили Тымчик, Зубков, Игнатенко и Довбик (дважды). Таким образом Украина вышла на промежуточное первое место в своей группе.

Как сообщают СМИ, на матч, состоявшийся на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна, пришло чуть более 10 тысяч человек. К счастью, не смотря на большое количество граждан РФ, живущих в Армении, никаких провокаций на игре не произошло.

Как сообщает журналист Эндрю Тодос, причина тому – запрет на продажу билетов на матч обладателям российского паспорта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Лига Наций Сборная Армении
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде