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Национальная сборная Украины

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Сергей Сидорчук не сыграет с Шотландией. У него перебор желтых карточек

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Сборная теряет одного из наиболее опытных игроков

Сергей Сидорчук не сыграет с Шотландией. У него перебор желтых карточек

Фото: Футбол 24

UA-Футбол
Новина українською

Сергей Сидорчук, опорный полузащитник сборной Украины, не сможет принять участие в предстоящем матче команды против Шотландии. Хавбек будет вынужден пропустить игру из-за перебора желтых карточек.

Сидорчук умудрился получить по предупреждению в обоих последних играх сборной Украины – и против Шотландии, и против Армении. Примечательно, что в обоих матчах Сергей сыграл всего по 45 минут.

В текущем клубном сезоне опорник также получает много желтых карточек: уже пять в десяти матчах во всех турнирах. Три из них в квалификации Лиги Чемпионов, одну в Лиге Европы, и еще одну в УПЛ.

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В статье: Национальная сборная Украины Сергей Сидорчук Лига Наций
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Комментарии (6)
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Я я я я (Зєля Хуєсос)
24.09.2022 в 21:38
Выйде стьопа, поламає пару ніг, заробить червону і досвідос.
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0
0
Smooth da Hustler (Львів)
24.09.2022 в 22:01
А можна Піхальонка і Ігнатенка
Ответить
0
0
Fritz (Кузнецовск)
24.09.2022 в 21:38
Це підсилення на вирішальний матч!!!
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
24.09.2022 в 21:30
Це суттєва втрата для нашої команди у вирішальному матчі.
Ответить
0
-3
Smooth da Hustler (Львів)
24.09.2022 в 21:18
Як добре
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+2
-2
avatar
scorpius (Ck)
24.09.2022 в 20:46
Хорошая новость
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+2
-2

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