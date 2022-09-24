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Сергей Сидорчук не сыграет с Шотландией. У него перебор желтых карточек
Сборная теряет одного из наиболее опытных игроков
Фото: Футбол 24
Сергей Сидорчук, опорный полузащитник сборной Украины, не сможет принять участие в предстоящем матче команды против Шотландии. Хавбек будет вынужден пропустить игру из-за перебора желтых карточек.
Сидорчук умудрился получить по предупреждению в обоих последних играх сборной Украины – и против Шотландии, и против Армении. Примечательно, что в обоих матчах Сергей сыграл всего по 45 минут.
В текущем клубном сезоне опорник также получает много желтых карточек: уже пять в десяти матчах во всех турнирах. Три из них в квалификации Лиги Чемпионов, одну в Лиге Европы, и еще одну в УПЛ.
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