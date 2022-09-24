Сергей Сидорчук не сыграет с Шотландией. У него перебор желтых карточек

Сергей Сидорчук, опорный полузащитник сборной Украины, не сможет принять участие в предстоящем матче команды против Шотландии. Хавбек будет вынужден пропустить игру из-за перебора желтых карточек.

Сидорчук умудрился получить по предупреждению в обоих последних играх сборной Украины – и против Шотландии, и против Армении. Примечательно, что в обоих матчах Сергей сыграл всего по 45 минут.

В текущем клубном сезоне опорник также получает много желтых карточек: уже пять в десяти матчах во всех турнирах. Три из них в квалификации Лиги Чемпионов, одну в Лиге Европы, и еще одну в УПЛ.