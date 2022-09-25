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Вирт: В матче с Шотландией будет совсем другой футбол, чем с Арменией

Национальная сборная Украины
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Петраков должен все проанализировать

Вирт: В матче с Шотландией будет совсем другой футбол, чем с Арменией

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу сборной Украины в матче против Армении:

– Кто вас удивил из игроков в матче?

– Очень трудно кого-то выделить в такой игре, все сыграли классно, особенно вышедшие на замену. Команда на одном дыхании прошла весь матч.

– Кому бы вы отдали награду “Лев матча” – Зубкову, отличившемуся голом и двумя ассистом, или Довбику, оформившему дубль?

– Сейчас на меня свалилось много критики по поводу Довбика, поэтому награду отдам ему.

– Что Петракову нужно изменить, чтобы не повторился результат у Глазго?

– Мы не имеем права проиграть им борьбу, особенно на втором этаже, как это было в первом матче. С шотландцами нужно играть поплотнее и навязывать борьбу. В первом матче мы вообще в ворота не пробили и мало создали. Это будет совсем другой футбол, чем с Арменией.

От этого и отталкивается Петраков при выборе футболистов на игру. Он умный тренер. Я уверен, что он все проанализирует, и мы добьемся результата, который даст нам первое место в группе”, - сказал Вирт.

Напомним, Украина встретится с Шотландией 27 сентября в Кракове.

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В статье: Украина Армения Шотландия Юрий Вирт Александр Петраков
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Источник:
FanDay

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