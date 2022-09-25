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Вирт: В матче с Шотландией будет совсем другой футбол, чем с Арменией
Петраков должен все проанализировать
Фото: пресслужба УАФ
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу сборной Украины в матче против Армении:
“ – Кто вас удивил из игроков в матче?
– Очень трудно кого-то выделить в такой игре, все сыграли классно, особенно вышедшие на замену. Команда на одном дыхании прошла весь матч.
– Кому бы вы отдали награду “Лев матча” – Зубкову, отличившемуся голом и двумя ассистом, или Довбику, оформившему дубль?
– Сейчас на меня свалилось много критики по поводу Довбика, поэтому награду отдам ему.
– Что Петракову нужно изменить, чтобы не повторился результат у Глазго?
– Мы не имеем права проиграть им борьбу, особенно на втором этаже, как это было в первом матче. С шотландцами нужно играть поплотнее и навязывать борьбу. В первом матче мы вообще в ворота не пробили и мало создали. Это будет совсем другой футбол, чем с Арменией.
От этого и отталкивается Петраков при выборе футболистов на игру. Он умный тренер. Я уверен, что он все проанализирует, и мы добьемся результата, который даст нам первое место в группе”, - сказал Вирт.
Напомним, Украина встретится с Шотландией 27 сентября в Кракове.
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