Вирт: В матче с Шотландией будет совсем другой футбол, чем с Арменией

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу сборной Украины в матче против Армении:

“ – Кто вас удивил из игроков в матче?

– Очень трудно кого-то выделить в такой игре, все сыграли классно, особенно вышедшие на замену. Команда на одном дыхании прошла весь матч.

– Кому бы вы отдали награду “Лев матча” – Зубкову, отличившемуся голом и двумя ассистом, или Довбику, оформившему дубль?

– Сейчас на меня свалилось много критики по поводу Довбика, поэтому награду отдам ему.

– Что Петракову нужно изменить, чтобы не повторился результат у Глазго?

– Мы не имеем права проиграть им борьбу, особенно на втором этаже, как это было в первом матче. С шотландцами нужно играть поплотнее и навязывать борьбу. В первом матче мы вообще в ворота не пробили и мало создали. Это будет совсем другой футбол, чем с Арменией.

От этого и отталкивается Петраков при выборе футболистов на игру. Он умный тренер. Я уверен, что он все проанализирует, и мы добьемся результата, который даст нам первое место в группе”, - сказал Вирт.