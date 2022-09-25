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Корпус и техника. ВИДЕО, как Довбик забил очередной гол за сборную и сравнялся с Леоненко
Артём набрал хороший темп в национальной команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч против Армении оказался для сборной Украины не столь трудным, как ожидалось. Сине-желтые разбили соперника со счетом 0:5, при этом два мяча на счету Артема Довбика.
Особенно эффектным оказался второй, который поставил точку в поединке. Артем поставил корпус во вратарской, обыграл защитника и подсек мяч над голкипером.
Таким образом, на счету Довбика уже шесть голов в составе сборной. Столько в свое время забивали Виктор Леоненко и Александр Алиев. Уже следующий забитый мяч за сине-желтых позволит Артему догнать таких игроков как Артем Кравец, Марко Девич и Максим Калиниченко.
Напомним, что лучшим бомбардиром в истории сборной Украины является Андрей Шевченко, на счету которого 48 голов в 111 матчах. Примечательно, что матч против Армении стал 111-м и для Андрея Ярмоленко, отстающего на три результативных удара от Шевы. Третьим в символическом рейтинге идет Евгений Коноплянка, забивший 21 гол за сборную.
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