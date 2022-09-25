  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Корпус и техника. ВИДЕО, как Довбик забил очередной гол за сборную и сравнялся с Леоненко
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Корпус и техника. ВИДЕО, как Довбик забил очередной гол за сборную и сравнялся с Леоненко

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Артём набрал хороший темп в национальной команде

Корпус и техника. ВИДЕО, как Довбик забил очередной гол за сборную и сравнялся с Леоненко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч против Армении оказался для сборной Украины не столь трудным, как ожидалось. Сине-желтые разбили соперника со счетом 0:5, при этом два мяча на счету Артема Довбика.

Особенно эффектным оказался второй, который поставил точку в поединке. Артем поставил корпус во вратарской, обыграл защитника и подсек мяч над голкипером.

Таким образом, на счету Довбика уже шесть голов в составе сборной. Столько в свое время забивали Виктор Леоненко и Александр Алиев. Уже следующий забитый мяч за сине-желтых позволит Артему догнать таких игроков как Артем Кравец, Марко Девич и Максим Калиниченко.

Напомним, что лучшим бомбардиром в истории сборной Украины является Андрей Шевченко, на счету которого 48 голов в 111 матчах. Примечательно, что матч против Армении стал 111-м и для Андрея Ярмоленко, отстающего на три результативных удара от Шевы. Третьим в символическом рейтинге идет Евгений Коноплянка, забивший 21 гол за сборную.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Артем Довбик лучшие голы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде