Зубков: Первый тайм против Армении мы присматривались друг к другу

Вингер национальной сборной Украины Александр Зубков прокомментировал победу сборной Украины в матче против Армении (5:0):

“ – Поздравляем, получилась яркая победа. Ты забил свой первый мяч за сборную, и отдал две результативные передачи. Самый успешный матч в твоей карьере?

– Ну, в официальной игре – да. Насколько я помню, забивал еще Северной Ирландии. Спасибо за поздравление, хорошая игра.

– В первом тайме было несколько опасных атак соперника. Это заставило поволноваться болельщиков, а как вы себя чувствовали? Не было дежавю после прошлого матча?

– Да, первый тайм мы где-то присматривались друг к другу, потому что последний матч они играли в пять защитников, а тут вышли в четыре. Долго разбирались, как играть. Хорошо, что забили первыми – уже во втором тайме стало легче.

– Собственно твой пас стал голевым, Тимчик замкнул. Комбинация хорошо развивалась, ты получил передачу от Цыганкова и игра в одно касание принесла результат.

– Если взять все голы, то было несколько, где очень хорошие комбинации. К примеру, предпоследний мяч. Думаю, было важно выиграть и выиграть уверенно, чтобы реабилитироваться после прошлой игры против Шотландии. С хорошим настроением будем готовиться дать отпор.

– После второго гола армяне сломались?

– Наверное, второй гол был очень важен. Из замены вышли игроки, освежившие игру. Все рады.

– Насколько много сил забрала эта игра? Как себя чувствуешь сейчас?

– Очень хорошо чувствую себя, сыграл 65-70 минут, сейчас мои физические кондиции гораздо лучше”, - сказал Зубков.