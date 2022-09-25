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Зубков: Первый тайм против Армении мы присматривались друг к другу
Но после второго гола соперник поплыл
Фото: Getty Images
Вингер национальной сборной Украины Александр Зубков прокомментировал победу сборной Украины в матче против Армении (5:0):
“ – Поздравляем, получилась яркая победа. Ты забил свой первый мяч за сборную, и отдал две результативные передачи. Самый успешный матч в твоей карьере?
– Ну, в официальной игре – да. Насколько я помню, забивал еще Северной Ирландии. Спасибо за поздравление, хорошая игра.
– В первом тайме было несколько опасных атак соперника. Это заставило поволноваться болельщиков, а как вы себя чувствовали? Не было дежавю после прошлого матча?
– Да, первый тайм мы где-то присматривались друг к другу, потому что последний матч они играли в пять защитников, а тут вышли в четыре. Долго разбирались, как играть. Хорошо, что забили первыми – уже во втором тайме стало легче.
– Собственно твой пас стал голевым, Тимчик замкнул. Комбинация хорошо развивалась, ты получил передачу от Цыганкова и игра в одно касание принесла результат.
– Если взять все голы, то было несколько, где очень хорошие комбинации. К примеру, предпоследний мяч. Думаю, было важно выиграть и выиграть уверенно, чтобы реабилитироваться после прошлой игры против Шотландии. С хорошим настроением будем готовиться дать отпор.
– После второго гола армяне сломались?
– Наверное, второй гол был очень важен. Из замены вышли игроки, освежившие игру. Все рады.
– Насколько много сил забрала эта игра? Как себя чувствуешь сейчас?
– Очень хорошо чувствую себя, сыграл 65-70 минут, сейчас мои физические кондиции гораздо лучше”, - сказал Зубков.
Александр правильно отметил, что гол в ворота Армении был первым для него в официальных матчах за сборную, однако вторым – в июне 2021-го Зубков отметился в воротах Северной Ирландии в спарринге. Кроме этого в его активе есть еще три ассиста - всего он провел 23 матча за "сине-желтых".
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