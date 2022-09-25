Заявка на место в основе. ВИДЕО, как Даниил Игнатенко забил ударом издалека в ворота Армении

Матч против Армении стал знаковым для еще одного игрока сборной Украины – Даниила Игнатенко. Впервые он вышел в основе национальной команды и сразу же записал в свой актив забитый гол. 25-летний хавбек "Бордо" нанес неотразимый удар из-за пределов штрафной, сделав счет 0:4 в пользу сине-желтых.

Напомним, что Украина занимает второе место в группе 1, во вторник сине-желтые сыграют последний матч текущего розыгрыша Лиги Наций. В случае победы над Шотландией Украина получит путевку в дивизион А.