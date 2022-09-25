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Национальная сборная Украины

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Заявка на место в основе. ВИДЕО, как Даниил Игнатенко забил ударом издалека в ворота Армении

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Дальнобойная артиллерия сборной Украины

Заявка на место в основе. ВИДЕО, как Даниил Игнатенко забил ударом издалека в ворота Армении

фото - УАФ / Грігор Григорян

Новина українською

Матч против Армении стал знаковым для еще одного игрока сборной Украины – Даниила Игнатенко. Впервые он вышел в основе национальной команды и сразу же записал в свой актив забитый гол. 25-летний хавбек "Бордо" нанес неотразимый удар из-за пределов штрафной, сделав счет 0:4 в пользу сине-желтых.

Напомним, что Украина занимает второе место в группе 1, во вторник сине-желтые сыграют последний матч текущего розыгрыша Лиги Наций. В случае победы над Шотландией Украина получит путевку в дивизион А.

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В статье: Национальная сборная Украины Даниил Игнатенко
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