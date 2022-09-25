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Миколенко: В матче против Армении оставил много сил на поле, потому что за сборную по-другому никак

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но до сих пор чувствует себя неидеально

Миколенко: В матче против Армении оставил много сил на поле, потому что за сборную по-другому никак

УАФ/Грігор Грігорян

Новина українською

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал матч против Армении:

“ – Первые минуты были немного тяжелые для нас, но мы справились. Итог на табло.

– Первый гол, безусловно, был важным. Классно, что его забил представитель защитного звена.

– Очень рад за Сашу (Тимчика – прим.). У нас была задача замыкать дальнюю штангу. Саня там оказался… рад за него, гол+пас.

– Важно, что он быстро бежит, потому что успел в тот момент к линии поля.

– Думаю, он сегодня отработал на все 120%.

– Во втором тайме армяне немного сломались. Ощущалось ли это на поле?

– Вы правы. Было важно забить второй мяч, чтобы немного успокоить игру. Для меня, как для защитника, важно сыграть хорошо в обороне при счете 1:0. Это первая задача. Мы это сделали. Даже если бы не забили, то получили тех же три очка.

– Основной матч будет в Кракове с Шотландией за первое место.

– Да, у нас перелет, завтра будем восстанавливаться и готовиться к следующей игре.

– Как ты себя чувствуешь после повреждения? Как много сил оставил на поле?

– Сил много оставил, потому что за сборную по-другому никак. Чувствую себя не так идеально, как хотелось, но хорошо”, – сказал Миколенко.

Отметим, что для Виталия вчерашний матч стал 27-м в составе национальной сборной Украины.

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В статье: Украина Армения Виталий Миколенко
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Источник:
УАФ

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