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Миколенко: В матче против Армении оставил много сил на поле, потому что за сборную по-другому никак
Но до сих пор чувствует себя неидеально
УАФ/Грігор Грігорян
Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал матч против Армении:
“ – Первые минуты были немного тяжелые для нас, но мы справились. Итог на табло.
– Первый гол, безусловно, был важным. Классно, что его забил представитель защитного звена.
– Очень рад за Сашу (Тимчика – прим.). У нас была задача замыкать дальнюю штангу. Саня там оказался… рад за него, гол+пас.
– Важно, что он быстро бежит, потому что успел в тот момент к линии поля.
– Думаю, он сегодня отработал на все 120%.
– Во втором тайме армяне немного сломались. Ощущалось ли это на поле?
– Вы правы. Было важно забить второй мяч, чтобы немного успокоить игру. Для меня, как для защитника, важно сыграть хорошо в обороне при счете 1:0. Это первая задача. Мы это сделали. Даже если бы не забили, то получили тех же три очка.
– Основной матч будет в Кракове с Шотландией за первое место.
– Да, у нас перелет, завтра будем восстанавливаться и готовиться к следующей игре.
– Как ты себя чувствуешь после повреждения? Как много сил оставил на поле?
– Сил много оставил, потому что за сборную по-другому никак. Чувствую себя не так идеально, как хотелось, но хорошо”, – сказал Миколенко.
Отметим, что для Виталия вчерашний матч стал 27-м в составе национальной сборной Украины.
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