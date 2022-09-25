Тымчик – о матче с Арменией: Нервозность была, даже при счете 1:0 были немного неуверенные в себе

Защитник сборной Украины Александр Тымчик прокомментировал матч против сборной Армении:

“ – Поздравляем, первый гол за сборную. Как ты очутился там?

– Спасибо партнерам по команде. Мы сегодня играли в пять защитников и крайние игроки должны были замыкать дальнюю штангу. Все вышло, замкнул, забил гол.

– У тебя хорошая скорость, ты ее использовал.

– Если есть скорость – нужно ею пользоваться.

– Как ты можешь объяснить первые минуты, когда у Армении были моменты?

– У всех была неуверенность, потому что только победа устроила. Нервозность была, даже при счете 1:0 были немного неуверены в себе. Но во втором тайме забили второй-третий гол и закрыли игру.

Тренерский штаб в перерыве сказал, чтобы мы немного расслабились, ведь у нас все удавалось.

– Во втором тайме ты отдал "должок" Зубкову.

– Там, кажется, кто-то побежал на ближнюю штангу, а я отдал пас обратно.

– Обычная игровая ситуация?

– Да.

– Вышли 11 новых игроков в старте. Как это воспринимать?

– Честно говоря, тренерский штаб нам говорил, что после матча с Шотландией будут большие перемены, потому что перепады в часовом поясе и долгие перелеты. Было тяжело настроиться тем, кто играл с шотландцами. Потому тренер поставил совсем другую команду и не ошибся.

– Насколько ты устал?

– Скажу правду – устал, в конце уже судороги были. Сейчас врачи и персонал будут ставить нас на ноги, чтобы все подошли в оптимальных кондициях. Против Шотландии будет важнейшая игра, нужно реабилитироваться за поражение и занять первое место в группе”, - сказал Тымчик.