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Тымчик – о матче с Арменией: Нервозность была, даже при счете 1:0 были немного неуверенные в себе
Но все-таки дожали соперника
Фото: УАФ / Фото Грігора Григоряна
Защитник сборной Украины Александр Тымчик прокомментировал матч против сборной Армении:
“ – Поздравляем, первый гол за сборную. Как ты очутился там?
– Спасибо партнерам по команде. Мы сегодня играли в пять защитников и крайние игроки должны были замыкать дальнюю штангу. Все вышло, замкнул, забил гол.
– У тебя хорошая скорость, ты ее использовал.
– Если есть скорость – нужно ею пользоваться.
– Как ты можешь объяснить первые минуты, когда у Армении были моменты?
– У всех была неуверенность, потому что только победа устроила. Нервозность была, даже при счете 1:0 были немного неуверены в себе. Но во втором тайме забили второй-третий гол и закрыли игру.
Тренерский штаб в перерыве сказал, чтобы мы немного расслабились, ведь у нас все удавалось.
– Во втором тайме ты отдал "должок" Зубкову.
– Там, кажется, кто-то побежал на ближнюю штангу, а я отдал пас обратно.
– Обычная игровая ситуация?
– Да.
– Вышли 11 новых игроков в старте. Как это воспринимать?
– Честно говоря, тренерский штаб нам говорил, что после матча с Шотландией будут большие перемены, потому что перепады в часовом поясе и долгие перелеты. Было тяжело настроиться тем, кто играл с шотландцами. Потому тренер поставил совсем другую команду и не ошибся.
– Насколько ты устал?
– Скажу правду – устал, в конце уже судороги были. Сейчас врачи и персонал будут ставить нас на ноги, чтобы все подошли в оптимальных кондициях. Против Шотландии будет важнейшая игра, нужно реабилитироваться за поражение и занять первое место в группе”, - сказал Тымчик.
Напомним, что Александру потребовалось 11 матчей, чтобы впервые отличиться голом за сборную Украины.
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