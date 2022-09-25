  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Лунин – об Армении: Сыграть на ноль было важно для нашей команды
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лунин – об Армении: Сыграть на ноль было важно для нашей команды

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игрок выполнил поставленную перед ним задачу

Лунин – об Армении: Сыграть на ноль было важно для нашей команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Украины и "Реала" Андрей Лунин прокомментировал победу в матче с Арменией (5:0):

- Хорошо, что такой результат. Это было нам нужно, чтобы остаться в игре. Мы знали, что дома соперник более агрессивен, чем на выезде. Были некоторые ошибки, это всегда случается. Важно для уверенности и покоя, сыгравших на ноль. Впереди нашли свои моменты, забили. Полагаю, это дает определенный позитив.

– Как ты себя чувствовал в эти моменты до первого гола, когда Армения атаковала?

– Для этого мы и работаем, чтобы в нужное время помогать.

– Для тебя игровая практика после такой паузы важна. Нервничал сначала?

– Повторюсь, сыграть на ноль было важно как для команды, так и для меня. Тренировочный процесс в клубе у меня на самом высоком уровне, это не секрет. Приезжая в сборную такая же ситуация. Здесь тренер Вячеслав Кернозенко, я кайфую от работы с ним. Настроение было отличное. Рад, что определенным образом помог команде.

По ходу матча не так задумываешься, выигран ли уже матч или нет. Ты играешь, делаешь свое дело, у тебя все "на автомате", как говорится. Думаю, что после 60-й минуты армяне минуты немного подсели, мы этим воспользовались. Было важно сохранить темп и ритм, быть свежее, чем они.

– Какие мысли перед матчем с Шотландией за первое место?

– После матча с Арменией нужно восстановиться на все 100%, чтобы быть готовыми. Все понимают, что это будет за встречу. Трудный соперник, настраиваемый на победу.

– Этот выигрыш не расслабляет команду?

– Нет, – ответил Лунин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Андрей Лунин Национальная сборная Армении
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде