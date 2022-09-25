Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лунин – об Армении: Сыграть на ноль было важно для нашей команды
Игрок выполнил поставленную перед ним задачу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Украины и "Реала" Андрей Лунин прокомментировал победу в матче с Арменией (5:0):
- Хорошо, что такой результат. Это было нам нужно, чтобы остаться в игре. Мы знали, что дома соперник более агрессивен, чем на выезде. Были некоторые ошибки, это всегда случается. Важно для уверенности и покоя, сыгравших на ноль. Впереди нашли свои моменты, забили. Полагаю, это дает определенный позитив.
– Как ты себя чувствовал в эти моменты до первого гола, когда Армения атаковала?
– Для этого мы и работаем, чтобы в нужное время помогать.
– Для тебя игровая практика после такой паузы важна. Нервничал сначала?
– Повторюсь, сыграть на ноль было важно как для команды, так и для меня. Тренировочный процесс в клубе у меня на самом высоком уровне, это не секрет. Приезжая в сборную такая же ситуация. Здесь тренер Вячеслав Кернозенко, я кайфую от работы с ним. Настроение было отличное. Рад, что определенным образом помог команде.
По ходу матча не так задумываешься, выигран ли уже матч или нет. Ты играешь, делаешь свое дело, у тебя все "на автомате", как говорится. Думаю, что после 60-й минуты армяне минуты немного подсели, мы этим воспользовались. Было важно сохранить темп и ритм, быть свежее, чем они.
– Какие мысли перед матчем с Шотландией за первое место?
– После матча с Арменией нужно восстановиться на все 100%, чтобы быть готовыми. Все понимают, что это будет за встречу. Трудный соперник, настраиваемый на победу.
– Этот выигрыш не расслабляет команду?
– Нет, – ответил Лунин.
Популярное сейчас
- Четыре сотни оккупантов и 82 единицы техники. О потерях россиян за 24 сентября
- Бац - и вторая смена! Акценты зрителя на игре Армении с Украиной
- Разгром от Украины, поражение Испании, сенсации в Первой лиге. Главные новости за 24 сентября
- Мы лидируем, Шотландия дышит в спину. Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО