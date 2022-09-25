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Игнатенко о сборной: Я очень мотивирован, хочу остаться, закрепиться в этом составе
Нужно упорно работать
Фото: FC Girondins de Bordeaux
Полузащитник сборной Украины Даниил Игнатенко прокомментировал
"Очень рад, что вышел на поле в стартовом составе. Для меня очень важно доверие партнеров по команде и тренеру.
Считаю, что все вышедшие сегодня (вчера - прим) в стартовом составе ребята не подвели, дали отдохнуть тем, кто играл с Шотландией.
Очень отличный матч, играли для своей страны, чтобы реабилитироваться за поражение в прошлом матче.
Да, у Армении были моменты, первый тайм был 50 на 50, в перерыве нам указали на наши ошибки, после чего мы вышли на второй тайм и все исправили.
Мой гол? Да, попал в угол, среди игроков, очень рад, что так получилось. Это мой первый мяч. Очень горд играть за свою национальную сборную, за свою страну, сейчас у нас очень тяжелая ситуация. Я забиваю очень редко, но такие моменты не забываются. Очень много сообщений от семьи, от друзей, от тех людей, которых я даже не знаю. Я читаю, очень приятно.
Я очень мотивирован, хочу остаться, закрепиться в этом составе, поэтому буду делать все для этого. И сегодня делал все, чтобы остаться в сборной.
У нас очень хороший коллектив, все хорошо относятся друг к другу, старшие партнеры помогают молодым игрокам, подсказывают. У нас очень хорошая атмосфера в команде.
Очень серьезно будем настраиваться на игру с Шотландией, очень принципиальная игра, хотим реабилитироваться за досадное поражение, будем делать все от нас зависящее. И думаю, что у нас все получится.
Мы будем играть для наших болельщиков, будет хорошая поддержка на стадионе, которая будет гнать нас вперед" – сказал он.
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