Игнатенко о сборной: Я очень мотивирован, хочу остаться, закрепиться в этом составе

Полузащитник сборной Украины Даниил Игнатенко прокомментировал победу национальной команды в матче 5-го тура Лиги Наций против команды Армении (5-0). Его слова цитирует vZbirna:

Игнатенко – лучший игрок матча

"Очень рад, что вышел на поле в стартовом составе. Для меня очень важно доверие партнеров по команде и тренеру.

Считаю, что все вышедшие сегодня (вчера - прим) в стартовом составе ребята не подвели, дали отдохнуть тем, кто играл с Шотландией.

Очень отличный матч, играли для своей страны, чтобы реабилитироваться за поражение в прошлом матче.

Да, у Армении были моменты, первый тайм был 50 на 50, в перерыве нам указали на наши ошибки, после чего мы вышли на второй тайм и все исправили.

Мой гол? Да, попал в угол, среди игроков, очень рад, что так получилось. Это мой первый мяч. Очень горд играть за свою национальную сборную, за свою страну, сейчас у нас очень тяжелая ситуация. Я забиваю очень редко, но такие моменты не забываются. Очень много сообщений от семьи, от друзей, от тех людей, которых я даже не знаю. Я читаю, очень приятно.

Я очень мотивирован, хочу остаться, закрепиться в этом составе, поэтому буду делать все для этого. И сегодня делал все, чтобы остаться в сборной.

У нас очень хороший коллектив, все хорошо относятся друг к другу, старшие партнеры помогают молодым игрокам, подсказывают. У нас очень хорошая атмосфера в команде.

Очень серьезно будем настраиваться на игру с Шотландией, очень принципиальная игра, хотим реабилитироваться за досадное поражение, будем делать все от нас зависящее. И думаю, что у нас все получится.

Мы будем играть для наших болельщиков, будет хорошая поддержка на стадионе, которая будет гнать нас вперед" – сказал он.