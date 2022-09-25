Сергей Сидорчук покинул лагерь сборной Украины

УАФ сообщает, что Сергей Сидорчук покинул расположение сборной Украины перед матчем с Шотландией.

Игрок не поможет национальной команде в игре за первое место Группы А (Лига В), поскольку в игре против Армении получил вторую желтую карточку и будет вынужден пропустить один матч.

Однако в день поединка Сидорчук будет на трибунах, чтобы поддержать партнеров по команде.