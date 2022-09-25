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Сергей Сидорчук покинул лагерь сборной Украины
Игрок не поможет команде
Фото: УАФ
УАФ сообщает, что Сергей Сидорчук покинул расположение сборной Украины перед матчем с Шотландией.
Игрок не поможет национальной команде в игре за первое место Группы А (Лига В), поскольку в игре против Армении получил вторую желтую карточку и будет вынужден пропустить один матч.
Однако в день поединка Сидорчук будет на трибунах, чтобы поддержать партнеров по команде.
Напомним, 27 сентября сборная Украины проведет заключительный матч Лиги Наций. Поединок с Шотландией определит, какая команда поднимется в высший дивизион – Лигу А. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
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