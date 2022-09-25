Сборная Украины перенесла тренировку со стадиона, где сыграет с Шотландией, из-за состояния газона

27 сентября сборная Украины проведет заключительный матч Лиги Наций. Поединок с Шотландией определит, какая команда поднимется в высший дивизион – Лигу А. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Завтра, 26 сентября, состоятся официальные мероприятия перед матчем. Тренировка национальной команды начнется в 18:00 по местному времени. Наша команда выйдет на поле тренировочной базы "Краковии".

Главная арена матча имеет плохое состояние газона, поэтому ее решили поберечь для официального поединка.

Пресс-конференция главного тренера Александра Петракова и игрока Руслана Малиновского начнется в 10:30 по центральноевропейскому времени.