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Сборная Украины перенесла тренировку со стадиона, где сыграет с Шотландией, из-за состояния газона
Много вопросов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
27 сентября сборная Украины проведет заключительный матч Лиги Наций. Поединок с Шотландией определит, какая команда поднимется в высший дивизион – Лигу А. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
Завтра, 26 сентября, состоятся официальные мероприятия перед матчем. Тренировка национальной команды начнется в 18:00 по местному времени. Наша команда выйдет на поле тренировочной базы "Краковии".
Главная арена матча имеет плохое состояние газона, поэтому ее решили поберечь для официального поединка.
Пресс-конференция главного тренера Александра Петракова и игрока Руслана Малиновского начнется в 10:30 по центральноевропейскому времени.
Напомним, ранее Сергей Сидорчук
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