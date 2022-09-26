Качараба: Все надеются на хорошую игру и положительный результат с Шотландией

Защитник национальной сборной Украины Тарас Качараба рассказал о подготовке команды к поединку Лиги наций против Шотландии.

"Перелет был нормальный, провели восстановительную тренировку те, кто играл весь матч или больше тайма с Арменией. Поедем в отель, где каждый будет работать над собой, будет залечивать свои болячки. Готовимся к следующему поединку. Я себя чувствую хорошо, конечно, есть определенная усталость. Но до игры успеем восстановиться.

В матче с Арменией первый тайм был довольно нервным, потому что давил результат. Но во второй половине мы забили второй-третий гол, так что итог игры уже был решен, мы держали ее под своим контролем.