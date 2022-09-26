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Качараба: Все надеются на хорошую игру и положительный результат с Шотландией

Национальная сборная Украины
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Сине-желтые готовятся к заключительному матчу Лиги наций

Качараба: Все надеются на хорошую игру и положительный результат с Шотландией

Фото: УАФ / Автор - Грігор Григорян

Новина українською

Защитник национальной сборной Украины Тарас Качараба рассказал о подготовке команды к поединку Лиги наций против Шотландии.

"Перелет был нормальный, провели восстановительную тренировку те, кто играл весь матч или больше тайма с Арменией. Поедем в отель, где каждый будет работать над собой, будет залечивать свои болячки. Готовимся к следующему поединку. Я себя чувствую хорошо, конечно, есть определенная усталость. Но до игры успеем восстановиться.

В матче с Арменией первый тайм был довольно нервным, потому что давил результат. Но во второй половине мы забили второй-третий гол, так что итог игры уже был решен, мы держали ее под своим контролем.

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Тренеры будут смотреть, кто свежее и подойдет к игре с Шотландией в более оптимальных кондициях. У нас еще два дня, есть время, чтобы подготовиться. Все готовятся серьезно, надеются на хорошую игру и положительный результат для нас.

Рассчитываем на наших болельщиков, знаем, что в Польше находится очень много украинцев, поэтому ожидаем, что придет больше зрителей, полный стадион. Ожидаем хорошей поддержки со стороны наших болельщиков, а мы со своей стороны постараемся показать лучший футбол и результат", — сказал Качараба.

Напомним, что поединок 6-го тура группового раунда Лиги наций между сборными Украины и Шотландии состоится 27 сентября в Кракове (начало - в 21.45 по киевскому времени).

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В статье: Украина Шотландия Тарас Качараба
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Источник:
УАФ

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