Петраков: Я хочу, чтобы у нас не было единственного основного состава

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал пресс-конференцию перед заключительным матчем Лиги наций против Шотландии.

– Для сборной Украины почти каждый матч как финал. На вас оказывается психологическое давление?

– Я работаю уже около года. Уже адаптировался, хотя сначала было очень тяжело. Это специфика национальной сборной. Здесь каждая игра очень ответственная. Давление вырастает в разы. Перед всеми. Уровень матчей сборной очень высокий. Одна игра стоит десяти игр чемпионата. После наших матчей я приезжаю домой и чувствую очень сильную усталость. Быстро отхожу, за 3-4 дня, но ответственность очень большая.

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– В матче с Шотландией играл один состав, а с Арменией - другой. Будут какие-то трудные решения по игрокам на завтрашний важный матч?

– Нет. Такого не будет. Я ни в коем случае не хочу обижать сборную Армении, но между армянскими и шотландскими игроками очень большая разница в индивидуальном уровне. Там футболисты играют в АПЛ. Ребята молодцы, они выполнили то, о чем их просили в матче с Арменией. Перестановки могут быть, но так всегда в футболе.

– Как вы думаете, завтра ваша команда сыграет сильнее, чем в Глазго? Насколько тяжело будет играть Шотландии без трех ключевых игроков?

– Я не смотрю на то, кто не будет играть у Шотландии. Я думаю о своей команде. В июне мы обыграли шотландцев со счетом 3:1, а сейчас они нас обыграли в Глазго. Так что сейчас у нас счет 1:1. Завтра посмотрим, кто выиграет. Еще раз хотел бы поблагодарить шотландцев за то, что они согласились перенести наши матчи из-за войны, хотя могли отказаться.

– После поражения в Шотландии вы пожаловались на отсутствие таких опытных игроков, как Зинченко повлияло на результат. Но потом вы обыграли Армению 5:0. Насколько сильно завтра будет не хватать опытных футболистов?

– Не хочется обижать своих футболистов, но мы не такая страна, как Франция или Испания которые могут поставить 3-4 равноценных состава. Если у нас выбывает 2-3 игрока, как Зинченко, нам тяжело. У нас не играли Забарный, Миколенко, который хотел играть даже с травмой, но я никогда не делаю себе карьеру на здоровье игроков. Сейчас он восстановился. Я хочу, чтобы у нас не было одного единственного основного состава, но пока нам не хватает для этого футболистов. Нам не хватает Бущана и Шапаренко.

– Ваш контракт заканчивается в этом году. Есть ли переговоры о его продлении?

– Никаких переговоров нет. Завтра будет матч. После него все узнаете. Это вопрос к президенту УАФ.

– Какая ситуация с лазаретом сборной Украины? Насколько для вас важно подняться выше в Лиге наций?

– Все 23 футболиста здоровы. Мы все хотим подняться в дивизион А. И тренерский штаб, и игроки.

– В июне победа сборной Украины над Шотландией была очень важной для нашей страны и народа из-за войны. Насколько важен завтрашний матч?

– В июне была игра плей-офф за выход на чемпионат мира. Лига наций - это немного другое. Сейчас идет война, люди приехали из разных клубов в разном функциональном состоянии. Все это наложило свой отпечаток на матч 21 сентября. Сейчас ребята работают с хорошим настроем и самоотдачей. Пусть никто не думает, что матчи в Лиге наций не такие важные. Постараемся победить, а как оно выйдет - посмотрим, - сказал Петраков.