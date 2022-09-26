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Малиновский: Очень важно выдержать 90 минут в физическом плане

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Поединок с Шотландией состоится уже завтра, 27 сентября

Малиновский: Очень важно выдержать 90 минут в физическом плане

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями перед решающим матчем Лиги наций против Шотландии.

Ощущаете ли давление на команду от результата после победы над Арменией?

– Хочу сказать, что лучше играть матчи, когда есть ответственность, когда есть цель у команды. Конечно, мы знали, что после победы над Арменией у нас будет один результат. Завтра будем выходить и играть на победу. Мы уже сыграли два матча, нужно правильно подготовиться к поединку и сделать выводы из предыдущей игры. В завтрашнем матче нужно сыграть гораздо качественнее.

Летом также был матч с шотландцами во время войны, и тогда он вызвал больший интерес у болельщиков, которым нужна была победа. Как вы испытываете эмоции людей перед завтрашним матчем?

– Было два матча, разные результаты и игра немного разная. Шотландцы сделали выводы после первого матча, внесли изменения. Я бы не сказал, что в первом тайме они играли гораздо лучше, не хватало завершения атак. Если бы мы забили в первой половине гол, то все было бы по-другому. Очень важно выдержать 90 минут в физическом плане. Должны сыграть сильнее в этом плане, агрессивнее. Нам, как и шотландцам, нужно тоже несколько изменений внести. У них стало больше игроков в центре поля, были определенные сложности.

В каждом матче сборная выходит и играет за свою страну, за наших бойцов, за всех, кто за нас переживает. Хорошие это времена или плохие. У футбола всегда есть три результата, но главное отдавать все силы на поле. Завтра постараемся, чтобы был положительный результат.

Что касается поддержки болельщиков, то в Кракове будем чувствовать себя как дома, – сказал Малиновский.

Матч Украина - Шотландия состоится завтра, 27 сентября в Кракове. Начало встречи - в 21:45.

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В статье: Украина Шотландия Руслан Малиновский
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
26.09.2022 в 13:04
"поэтому буду сидеть на скамейке "))
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