Тренер Шотландии Кларк: В нашем лагере какой-то вирус

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Украиной.

"Сегодня утром на тренировке отсутствовало несколько футболистов. В нашем лагере какой-то вирус, обычная болезнь. Два наших нападающих, Дайкс и Адамс, чувствуют себя не очень хорошо, но они все равно отправляются с нами в Краков.

Да, у нас есть определенные кадровые проблемы, но у нас тоже есть решимость сыграть с Украиной и закончить дело в группе Лиги наций", — отметил Кларк.