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Тренер Шотландии Кларк: В нашем лагере какой-то вирус
Стив Кларк высказался перед матчем с Украиной
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от матча
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"Сегодня утром на тренировке отсутствовало несколько футболистов. В нашем лагере какой-то вирус, обычная болезнь. Два наших нападающих, Дайкс и Адамс, чувствуют себя не очень хорошо, но они все равно отправляются с нами в Краков.
Да, у нас есть определенные кадровые проблемы, но у нас тоже есть решимость сыграть с Украиной и закончить дело в группе Лиги наций", — отметил Кларк.
Напомним, что матч заключительного тура группового раунда Лиги наций Украина-Шотландия состоится во вторник в Кракове на стадионе "Краковия" и начнется в 21.45 по киевскому времени.
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