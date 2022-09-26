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Тренер Шотландии Кларк: В нашем лагере какой-то вирус

Национальная сборная Украины
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Стив Кларк высказался перед матчем с Украиной

Тренер Шотландии Кларк: В нашем лагере какой-то вирус

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Украиной.

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"Сегодня утром на тренировке отсутствовало несколько футболистов. В нашем лагере какой-то вирус, обычная болезнь. Два наших нападающих, Дайкс и Адамс, чувствуют себя не очень хорошо, но они все равно отправляются с нами в Краков.

Да, у нас есть определенные кадровые проблемы, но у нас тоже есть решимость сыграть с Украиной и закончить дело в группе Лиги наций", — отметил Кларк.

Напомним, что матч заключительного тура группового раунда Лиги наций Украина-Шотландия состоится во вторник в Кракове на стадионе "Краковия" и начнется в 21.45 по киевскому времени.

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В статье: Украина Шотландия Стив Кларк
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Источник:
УАФ

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