Усик посетил тренировку сборной Украины - ВИДЕО

Чемпион мира по версии WBA/WBO/IBF/IBO в хэвивейте Александр Усик посетил предматчевую тренировку сборной Украины, которая готовится к матчу Лиги наций с Шотландией.

Напомним, ранее Усик заявил, что однажды хочет сыграть в официальном футбольном матче.

Все самые яркие моменты матча Украина – Шотландия доступны в режиме Live в нашем Telegram

Матч заключительного тура группового раунда Лиги наций Украина-Шотландия состоится во вторник в Кракове на стадионе "Краковия" и начнется в 21.45 по киевскому времени.