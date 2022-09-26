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Усик посетил тренировку сборной Украины - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
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Усик посетил тренировку сборной Украины - ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира по версии WBA/WBO/IBF/IBO в хэвивейте Александр Усик посетил предматчевую тренировку сборной Украины, которая готовится к матчу Лиги наций с Шотландией.

Напомним, ранее Усик заявил, что однажды хочет сыграть в официальном футбольном матче.

  • Все самые яркие моменты матча Украина – Шотландия доступны в режиме Live в нашем Telegram

Матч заключительного тура группового раунда Лиги наций Украина-Шотландия состоится во вторник в Кракове на стадионе "Краковия" и начнется в 21.45 по киевскому времени.

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В статье: Украина Шотландия Александр Усик
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