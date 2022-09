Усик посетил тренировку сборной Украины - ВИДЕО

Чемпион мира по версии WBA/WBO/IBF/IBO в хэвивейте Александр Усик посетил предматчевую тренировку сборной Украины, которая готовится к матчу Лиги наций с Шотландией.

Напомним, ранее Усик заявил, что однажды хочет сыграть в официальном футбольном матче.

Матч заключительного тура группового раунда Лиги наций Украина-Шотландия состоится во вторник в Кракове на стадионе "Краковия" и начнется в 21.45 по киевскому времени.

Oleksandr Usyk is here at Ukraine’s pre match training ahead of Ukraine v Scotland tomorrow ????????????



Chatting with NT captain Andriy Yarmolenko pic.twitter.com/ixBBi1Rhpd