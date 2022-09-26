Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик посетил тренировку сборной Украины - ВИДЕО
Пообщался с игроками
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версии WBA/WBO/IBF/IBO в хэвивейте Александр Усик посетил предматчевую тренировку сборной Украины, которая готовится к матчу Лиги наций с Шотландией.
Напомним, ранее Усик заявил, что однажды хочет сыграть в официальном футбольном матче.
- Все самые яркие моменты матча Украина – Шотландия доступны в режиме Live в нашем Telegram
Матч заключительного тура группового раунда Лиги наций Украина-Шотландия состоится во вторник в Кракове на стадионе "Краковия" и начнется в 21.45 по киевскому времени.
Oleksandr Usyk is here at Ukraine’s pre match training ahead of Ukraine v Scotland tomorrow ????????????— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 26, 2022
Chatting with NT captain Andriy Yarmolenko pic.twitter.com/ixBBi1Rhpd
Популярное сейчас
- Президент Ингульца: Передали ВСУ трофейный танк
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Бутко рассказал, какой клуб УПЛ предлагал ему контракт кроме Зари
- Украина - Шотландия: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО