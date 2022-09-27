Петраков определился с заявкой на решающий матч против Шотландии

Стала известна заявка сборной Украины на матч заключительного тура Лиги наций против национальной команды Шотландии.

Вратари: Евгений Волынец, Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин;

Евгений Волынец, Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин; Защитники: Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко;

Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко; Полузащитники: Эдуард Сарапий, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко, Александр Пихаленок;

Эдуард Сарапий, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко, Александр Пихаленок; Нападающие: Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Михаил Мудрик, Артем Довбик, Виктор Цыганков, Александр Зубков.

Из-за перебора желтых карточек против Шотландии не сыграет Сергей Сидорчук - он покинул лагерь сборной.

Матч Украина - Шотландия состоится уже сегодня, 27 сентября. Начало - в 21:45 по киевскому времени.