Национальная сборная Украины
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Петраков определился с заявкой на решающий матч против Шотландии
Заключительный поединок Лиги наций
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Стала известна заявка сборной Украины на матч заключительного тура Лиги наций против национальной команды Шотландии.
- Вратари: Евгений Волынец, Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин;
- Защитники: Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко;
- Полузащитники: Эдуард Сарапий, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко, Александр Пихаленок;
- Нападающие: Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Михаил Мудрик, Артем Довбик, Виктор Цыганков, Александр Зубков.
Из-за перебора желтых карточек против Шотландии не сыграет Сергей Сидорчук - он покинул лагерь сборной.
Матч Украина - Шотландия состоится уже сегодня, 27 сентября. Начало - в 21:45 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
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