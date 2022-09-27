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Сборная Украины определилась с формой на игру с Шотландией

Национальная сборная Украины
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Сине-желтые сыграют заключительный матч Лиги наций

Сборная Украины определилась с формой на игру с Шотландией

Фото: УАФ / Автор - Олександрий Гливинський

Новина українською

Во вторник, 27 сентября, сборная Украины проведет поединок против Шотландии в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций. На предматчевом совещании сине-желтые определились с экипировкой, в которой выйдут на поле.

Украинская команда проведет сегодняшнюю встречу в синей форме (полевые игроки). Голкипер наш сыграет в красной.

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Напомним, матч Украина - Шотландия пройдет в Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция игры.

Сборная Украины определилась с формой на игру с Шотландией - изображение 1
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В статье: Украина Шотландия
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Источник:
УАФ

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