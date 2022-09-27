Сборная Украины определилась с формой на игру с Шотландией

Во вторник, 27 сентября, сборная Украины проведет поединок против Шотландии в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций. На предматчевом совещании сине-желтые определились с экипировкой, в которой выйдут на поле.

Украинская команда проведет сегодняшнюю встречу в синей форме (полевые игроки). Голкипер наш сыграет в красной.

Напомним, матч Украина - Шотландия пройдет в Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция игры.