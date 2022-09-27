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Сборная Украины определилась с формой на игру с Шотландией
Сине-желтые сыграют заключительный матч Лиги наций
Фото: УАФ / Автор - Олександрий Гливинський
Во вторник, 27 сентября, сборная Украины проведет поединок против Шотландии в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций. На предматчевом совещании сине-желтые определились с экипировкой, в которой выйдут на поле.
Украинская команда проведет сегодняшнюю встречу в синей форме (полевые игроки). Голкипер наш сыграет в красной.
Напомним, матч Украина - Шотландия пройдет в Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция игры.
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