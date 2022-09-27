Усик: Матч с Шотландией – решающий. Наши ребята будут отдавать все на поле

Чемпион мира по версии WBA/WBO/IBF/IBO в хэвивейте Александр Усик рассказал о своем визите в лагерь сборной Украины в преддверии матча 6-го тура Лиги наций с командой Шотландии.

"Был в Киеве, общался с президентом УАФ, знал, что 27 сентября будет игра. Приехал сюда к детям, взял их с собой. Взял сыновей, чтобы попутешествовать с ними, они скучают, но все нормально. Старшему очень нравится, потому что он занимается футболом, у младшего один футболист, которого он знает — Роналду, но сборную Украины тоже знает.

Всегда приятно наблюдать за тренировками, тем более сборной Украины. Сейчас мечты сбываются, очень круто. Наблюдаю за рабочими моментами, в раздевалке, как ребята общаются и шутят, мне нравится. Матч с Шотландией — решающий для сборной Украины, все ребята заряжены. Общался с тренером, наши футболисты будут отдавать все на поле, что у них есть. Дай Бог, чтобы победа была за нами. Жду, чтобы наши ребята хорошо сыграли и победили", — отметил Александр Усик.