Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик: Матч с Шотландией – решающий. Наши ребята будут отдавать все на поле
В этой игре "сине-желтым" нужна только победа
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Чемпион мира по версии WBA/WBO/IBF/IBO в хэвивейте Александр Усик рассказал о своем визите в лагерь сборной Украины в преддверии матча 6-го тура Лиги наций с командой Шотландии.
"Был в Киеве, общался с президентом УАФ, знал, что 27 сентября будет игра. Приехал сюда к детям, взял их с собой. Взял сыновей, чтобы попутешествовать с ними, они скучают, но все нормально. Старшему очень нравится, потому что он занимается футболом, у младшего один футболист, которого он знает — Роналду, но сборную Украины тоже знает.
Всегда приятно наблюдать за тренировками, тем более сборной Украины. Сейчас мечты сбываются, очень круто. Наблюдаю за рабочими моментами, в раздевалке, как ребята общаются и шутят, мне нравится. Матч с Шотландией — решающий для сборной Украины, все ребята заряжены. Общался с тренером, наши футболисты будут отдавать все на поле, что у них есть. Дай Бог, чтобы победа была за нами. Жду, чтобы наши ребята хорошо сыграли и победили", — отметил Александр Усик.
Напомним, матч Украина - Шотландия пройдет сегодня, 27 сентября в Кракове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция игры.
Популярное сейчас
- Остросюжетное шоу. Англия – Германия 3:3. Обзор матча 6-го тура Лиги наций и видео голов
- Билл Гейтс обратился к Роджеру Федереру
- Контракт Петракова, Италия в финале ЛН, где сыграют Классическое. Главные новости за 26 сентября
- Сергей Сидорчук покинул лагерь сборной Украины
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО