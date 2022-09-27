На матче Украина – Шотландия ожидается аншлаг

Во вторник, 27 сентября, сборная Украины проведет поединок против Шотландии в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций.

Игра состоится в Кракове на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского. По прогнозам УАФ, на сегодняшней игре ожидается аншлаг. Арена вмещает 15 114 болельщиков. Шотландских фанатов будет 3 тысячи — около 20% вместимости арены.

Встречу будут освещать 65 журналистов и 30 фотокорреспондентов. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция игры.