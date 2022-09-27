Довбик: Я или Яремчук? Тренер себе не враг, будет ставить того, кто находится в лучшей форме

Форвард сборной Украины Артем Довбик поделился ожиданиями от матча с Шотландией в Лиги наций.

"Голы придают нападающим уверенность, мне тоже. Главное, чтобы команда побеждала, а я помогал.

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Стоит ли вопрос, кто из вас — я или Роман Яремчук — основной? Кто сильнее… Тренер себе не враг, будет ставить того, кто находится в лучшей форме. Конкуренция — это всегда хорошо. Полагаю, что это только на пользу команде.

С Шотландией будет напряженная игра. Кто выиграет борьбу и будет более настроен, тот и победит. Такие матчи нужно в первую очередь выигрывать головой, не уступить психологически. Украинцев очень много в Польше, поэтому многие с удовольствием посмотрят игру. Будет много поддержки", — заявил Довбик.