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Довбик: Я или Яремчук? Тренер себе не враг, будет ставить того, кто находится в лучшей форме

Национальная сборная Украины
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Сегодня важнейший матч с Шотландией

Довбик: Я или Яремчук? Тренер себе не враг, будет ставить того, кто находится в лучшей форме

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Форвард сборной Украины Артем Довбик поделился ожиданиями от матча с Шотландией в Лиги наций.

"Голы придают нападающим уверенность, мне тоже. Главное, чтобы команда побеждала, а я помогал.

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Стоит ли вопрос, кто из вас — я или Роман Яремчук — основной? Кто сильнее… Тренер себе не враг, будет ставить того, кто находится в лучшей форме. Конкуренция — это всегда хорошо. Полагаю, что это только на пользу команде.

С Шотландией будет напряженная игра. Кто выиграет борьбу и будет более настроен, тот и победит. Такие матчи нужно в первую очередь выигрывать головой, не уступить психологически. Украинцев очень много в Польше, поэтому многие с удовольствием посмотрят игру. Будет много поддержки", — заявил Довбик.

Напомним, что поединок Украины — Шотландия состоится сегодня, 27 сентября, и начнется в 21:45 по Киеву, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина Шотландия Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
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