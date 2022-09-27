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Забарный: Надо брать реванш с Шотландией - мы одна команда
Сегодня важный матч в Лиге наций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник
"Не удивило, что Тымчик забил Армении, потому что играли в 5 защитников, а крайние имели возможность подниматься выше. Он подключился к атаке и забивший молодец. Это большой плюс для защитника. Конечно, забить за свою главную команду – это как мечта, и я хочу это сделать. Но так же, как и получить положительный результат и как можно лучше сыграть. Это главное.
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- Мы знаем сильные качества соперника, изучаем их. Уже не в первый раз играем с такими командами, которые хорошо смотрятся на втором этаже. Это для нас не будет неожиданностью, мы подготовимся.
Это неважно, играл ты или не играл в предыдущих матчах. Надо брать реванш, потому что мы одна команда. Если буду играть – буду отдаваться на все сто!
Это очень важный матч для сборной и нашей Украины. Поэтому просим вас прийти на стадион и поддержать команду", – сказал Забарный
Напомним, что поединок Украины — Шотландия состоится сегодня, 27 сентября, и начнется в 21:45 по Киеву, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.
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