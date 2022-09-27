Сабо: Шотландцы не умеют защищаться, они будут атаковать

Экс-наставник "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча нашей национальной команды против Шотландии в рамках Лиги наций.

- Какие ожидания от матча с Шотландией?

— Считайте, что это финал – от матча зависит все. Увидим, какой будет состав, потому что Александр Петраков говорит, что будут изменения. Конечно, в матче с армянами состав был не основным – некоторые игроки по классу не подходят для сборной.

Шотландцы не умеют защищаться, закрыться, поэтому нам легче будет с ними играть, если они надеются на ничью. Они не умеют стать вдесятером в штрафной и отбиваться. Соперник будет атаковать, будет много борьбы и передач за спины защитникам. Противостояние с шотландцами будет интересным. К тому же они остались без лидера и еще несколько игроков основы могут не сыграть.

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— Предыдущая игра с армянами придала оптимизм?

— Впервые увидел сборную Армении и мне показалось, что это очень слабая команда – эти остановки мяча, как игроки передвигаются по полю… Показалось, что это футболисты второго сорта. Тем более мы видели наш состав. Ясно, что он не будет играть против шотландцев. После матча с армянами нельзя зазнаваться, потому что ждет тяжелая игра с шотландцами.

- Можно ли выделить фаворита перед матчем?

– Будет равноценная игра. Шотландцы будут атаковать, а у нас будет много свободного места, где можно будет выйти в контратаку. Или мы будем атаковать. В любом случае игра будет интересной. Наши настроятся, им нужно рисковать и идти вперед. Защита соперника не на столько хорошая – они тоже совершают ошибки. Нужно забить, а потом перестраивать тактику.

— Как решить проблему с игрой на втором этаже, появившуюся в первом матче с шотландцами?

— Надо очень внимательно сыграть. Наверняка Петраков понял, как нужно сыграть в таких ситуациях. Думаю, что в центре у нас сыграют Матвиенко и Забарный. Хоть убейся, им нужно не дать пробить сопернику. Нужно не дать сопернику свободу и пробить.

— Сохранится ли схема предыдущей игры с армянами?

– Не думаю, что эта схема сохранится. Все равно будет четыре защитника. Вопрос в том, кто сыграет опорного полузащитника. Должен быть быстрый игрок, хорошо играющий в отборе и страхующий при контратаке, потому что шотландцы быстро контратакуют.

— Кто выйдет в пару к Степаненко, в отсутствие Сидорчука?

– Трудно сказать. Еще нет Шапаренко, Зинченко - двух игроков, которые строят игру. Увидим, как выйдет из сложившейся ситуации Александр Петраков.

- Кого видите на острие атаки в стартовом составе?

— Не понимаю, что с Яремчуком - выпустили, а он никакой. Не знаю, в чем проблема. Во всяком случае, на предматчевой тренировке станет понятно, кто в каком состоянии и кто будет играть с шотландцами. Надеюсь, что Миколенко тоже сможет сыграть, и в нашей команде выйдут лучшие игроки.