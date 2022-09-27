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Довбик - о первом матче с Шотландией: Кто проигрывает борьбу, тот проигрывает матч

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Нападающий рассказал о нынешней Лиги наций

Довбик - о первом матче с Шотландией: Кто проигрывает борьбу, тот проигрывает матч

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Форвард сборной Украины Артем Довбик высказался о результатах команды в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

– Первый матч был не очень удачным. Мы проиграли, но во втором победили. К третьему готовимся в хорошем настроении.

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– Как думаешь, почему с Шотландией не удалось сыграть как следует? Почему такой провал был во втором тайме?

– Они действовали по другой схеме, а мы не были готовы, проиграли борьбу. Кто проигрывает борьбу, тот проигрывает матч. Думаю, что главное не повторить это в следующей встрече. Можем надеяться на хороший результат.

– Что сказал Александр Петраков после 0:3?

– Все были расстроены, прекрасно понимали важность той игры. Но не нужно было кого-то винить. Проигрывает вся команда, и тренер, и игроки.

– Поражение усилило мотивацию на матч с Арменией?

– Да, были настроены исключительно на победу. Счет по игре, мы полностью переиграли соперника.

– Ты забил 2 гола армянам. Это следствие обретенной уверенности из-за того, что многое удавалось в этом противостоянии?

– Очень хотел забить, потому выходили только с одним желанием – усилить атаку. Думаю, нам это удалось.

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В статье: Украина Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
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