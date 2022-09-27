Топ-10 разгромных побед сборной Украины – Видео

Друзья, всем привет! Меня зовут Костя Фолстен! Рад вас видеть на своем канале. Совсем недавно, а именно 24 сентября, сборная Украины победила Армению в Лиге Наций со счетом 5:0. После этого мне стало интересно, а каких соперников украинцы побеждали с большим счетом? Думаю вам также было бы интересно узнать, поэтому давайте вместе вспомним 10 разгромных побед сборной Украины, когда она камня на камне не оставила от соперника. Приятного просмотра!