Национальная сборная Украины
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Топ-10 разгромных побед сборной Украины – Видео
Новое видео Фолстена
uaf.ua
Друзья, всем привет! Меня зовут Костя Фолстен! Рад вас видеть на своем канале. Совсем недавно, а именно 24 сентября, сборная Украины победила Армению в Лиге Наций со счетом 5:0. После этого мне стало интересно, а каких соперников украинцы побеждали с большим счетом? Думаю вам также было бы интересно узнать, поэтому давайте вместе вспомним 10 разгромных побед сборной Украины, когда она камня на камне не оставила от соперника. Приятного просмотра!
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