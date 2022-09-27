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Национальная сборная Украины

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Игнатенко, Ярмоленко, Довбик. Украина объявила стартовый состав на решающий матч с Шотландией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Стартовые составы команд

Игнатенко, Ярмоленко, Довбик. Украина объявила стартовый состав на решающий матч с Шотландией

Фото Олександра Гливинського

Новина українською

Сегодня, в 21:45, сборная Украины в рамках Лиги наций сыграет условно домашний поединок против Шотландии.

Нашей команде, чтобы занять первое место в группе, нужна только победа.

  • Все самые яркие моменты матча Украина – Шотландия доступны в режиме Live в нашем Telegram

Уже известны стартовые составы команд. За Украину сыграют:

Андрей Лунин – Александр Тымчик, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Виталий Миколенко – Тарас Степаненко, Даниил Игнатенко, Руслан Малиновский – Андрей Ярмоленко, Михаил Мудрик – Артем Довбык.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Шотландия
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Комментарии (5)
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polus (Dnipro)
27.09.2022 в 22:12
А що дає 1 чи 2 місце?
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0
0
Veminal (Киев)
27.09.2022 в 22:07
Ярмоленко - телега - плавит сборную Украины - с метра в пустые ворота не попадает
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.09.2022 в 20:58
Не можу вже дочекатися)
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.09.2022 в 20:57
Нуууу....... якби оптимальний склад на сьогодні! Максимально сильний склад і є потенціал на заміну! До бою! Віримо і вболіваємо всім серцем!!!
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+2
0
Термит (Київ)
27.09.2022 в 21:38
Шанси непогані, будемо сподіватись!
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0
0

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