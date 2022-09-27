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Игнатенко, Ярмоленко, Довбик. Украина объявила стартовый состав на решающий матч с Шотландией
Стартовые составы команд
Фото Олександра Гливинського
Сегодня, в 21:45, сборная Украины в рамках Лиги наций сыграет условно домашний поединок против Шотландии.
Нашей команде, чтобы занять первое место в группе, нужна только победа.
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Уже известны стартовые составы команд. За Украину сыграют:
Андрей Лунин – Александр Тымчик, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Виталий Миколенко – Тарас Степаненко, Даниил Игнатенко, Руслан Малиновский – Андрей Ярмоленко, Михаил Мудрик – Артем Довбык.
Напомним, что UA-Футбол проведет
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