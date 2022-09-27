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Мудрик - "Лев матчу" Украина - Шотландия
Довбик на втором месте в опросе
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Во вторник, 27 сентября, состоялся матч отбора Лиги наций Украина - Шотландия,
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Михаилу Мудрику, который набрал 34% голосов.
Вслед за ним финишировали Артем Довбик (9%) и Даниил Игнатенко (8%).
Напомним, что в итоге, сборная Украины заняла второе место в своей группе, пропустив вперед именно Шотландию.
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