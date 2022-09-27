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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрик - "Лев матчу" Украина - Шотландия

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Довбик на втором месте в опросе

Мудрик - "Лев матчу" Украина - Шотландия

скриншот

Новина українською

Во вторник, 27 сентября, состоялся матч отбора Лиги наций Украина - Шотландия, который завершился вничью 0:0.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Михаилу Мудрику, который набрал 34% голосов.

Вслед за ним финишировали Артем Довбик (9%) и Даниил Игнатенко (8%).

Напомним, что в итоге, сборная Украины заняла второе место в своей группе, пропустив вперед именно Шотландию.

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В статье: Украина Шотландия Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
28.09.2022 в 00:16
Я б виділив Миколенка, він зіграв максимально продуктивно.
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