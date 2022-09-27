Мудрик - "Лев матчу" Украина - Шотландия

Во вторник, 27 сентября, состоялся матч отбора Лиги наций Украина - Шотландия, который завершился вничью 0:0 .

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Михаилу Мудрику, который набрал 34% голосов.

Вслед за ним финишировали Артем Довбик (9%) и Даниил Игнатенко (8%).

Напомним, что в итоге, сборная Украины заняла второе место в своей группе, пропустив вперед именно Шотландию.