Whoscored: Миколенко - лучший игрок сборной Украины в матче против Шотландии. Оценки за поединок

Во вторник, 27 сентября, состоялся матч отбора Лиги наций Украина - Шотландия, который завершился вничью 0:0 .

Авторитетный статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам по итогам матча.

В сборной Украины лучшую оценку получил Виталий Миколенко (7.3 балла), также в тройке лучших Андрей Лунин (7.1) и Даниил Игнатенко.

У шотландцев лучшим признан кипер Крейг Гордон (7.3).

Средняя оценка у команд примерно равная: 6.59 у Украины и 6.48 у Шотландии.

Напомним, что в итоге, сборная Украины заняла второе место в своей группе, пропустив вперед именно Шотландию.