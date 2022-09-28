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Whoscored: Миколенко - лучший игрок сборной Украины в матче против Шотландии. Оценки за поединок

Национальная сборная Украины
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У команд примерно равные оценки

Whoscored: Миколенко - лучший игрок сборной Украины в матче против Шотландии. Оценки за поединок

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 27 сентября, состоялся матч отбора Лиги наций Украина - Шотландия, который завершился вничью 0:0.

Авторитетный статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам по итогам матча.

В сборной Украины лучшую оценку получил Виталий Миколенко (7.3 балла), также в тройке лучших Андрей Лунин (7.1) и Даниил Игнатенко.

У шотландцев лучшим признан кипер Крейг Гордон (7.3).

Средняя оценка у команд примерно равная: 6.59 у Украины и 6.48 у Шотландии.

Напомним, что в итоге, сборная Украины заняла второе место в своей группе, пропустив вперед именно Шотландию.

Whoscored: Миколенко - лучший игрок сборной Украины в матче против Шотландии. Оценки за поединок - изображение 1
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В статье: Украина Шотландия Андрей Лунин Даниил Игнатенко Виталий Миколенко
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