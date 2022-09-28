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Сборная Украины при жеребьевке отбора Евро-2024 будет в третьей корзине
Нужно было обыгрывать шотландцев
Фото Павла Кубанова - УАФ
Во вторник, 27 сентября, состоялся матч отбора Лиги наций Украина - Шотландия, который
После завершения группового этапа Лиги наций сформировались все корзины для жеребьевки квалификационного раунда Евро-2024.
Украинцы оказались в третьей корзине (если бы выиграли группу Лиги наций – поднялись бы во вторую).
Хозяин турнира – Германия. Корзина финала четырех Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия
1-я корзина: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша
2-я корзина: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия
3-я корзина:
4-я корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.
5-я корзина: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта
6-я корзина: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн
Напомним, что жеребьевка состоится 9 октября во Франкфурте.
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