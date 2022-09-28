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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины при жеребьевке отбора Евро-2024 будет в третьей корзине

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Нужно было обыгрывать шотландцев

Сборная Украины при жеребьевке отбора Евро-2024 будет в третьей корзине

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Во вторник, 27 сентября, состоялся матч отбора Лиги наций Украина - Шотландия, который завершился вничью 0:0.

После завершения группового этапа Лиги наций сформировались все корзины для жеребьевки квалификационного раунда Евро-2024.

Украинцы оказались в третьей корзине (если бы выиграли группу Лиги наций – поднялись бы во вторую).

Хозяин турнира – Германия. Корзина финала четырех Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия

1-я корзина: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша

2-я корзина: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия

3-я корзина: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения

4-я корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.

5-я корзина: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта

6-я корзина: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

Напомним, что жеребьевка состоится 9 октября во Франкфурте.

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В статье: Украина
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Комментарии (2)
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Vasjanja 55555
28.09.2022 в 00:27
1)Іспанія, 2)Англія, 3)Україна 4)Туреччина, 5)Пн.Ірландія
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Bandura (Klagenfurt)
28.09.2022 в 00:26
дякуємо дєду за таку пабєду
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